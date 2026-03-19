El dimecres ha estat un bon dia per al Barça, que ha regalat dues golejades als culers en el partit de la Champions i també en el de la Copa de la Reina. La retransmissió a TV3 de la semifinal que enfrontava les noies del Barça i les del Badalona ha obtingut un 18,5% de l’audiència, tot gràcies a l’expectació que havia generat amb un resultat molt obert a l’anada que feia que tot pogués passar. Finalment, han tornat a demostrar que són les millors i han guanyat un pas a la final en un partit que ha tingut una molt bona quota de pantalla. Més de 353.000 teleespectadors de mitjana han seguit el match en directe, de fet, un resultat molt bo encara que una mica inferior a altres rècords que han obtingut.
Com podíem imaginar, seguint la tendència històrica dels últims mesos, el vaticini era correcte i el principal perjudicat de la modificació horària de la graella ha tornat a ser el TN Vespre. I diem tornem perquè s’ha seguit la tònica habitual, que els informatius de Toni Cruanyes pateixin una forta davallada d’audiència quan els avancen una hora la seva emissió. A les 20 hores, el programa ha obtingut un 12,1% baixíssim per a ells.
Quina audiència ha fet la competència de les altres cadenes mentre TV3 triomfava amb les noies del Barça?
I la competència què feia mentrestant? El Hormiguero ha tornat a guanyar la partida a La Revuelta, que no aixeca el cap últimament. Còmode en la segona posició, el programa de Pablo Motos ha fet un 9,1% de share prou bo -encara que, és clar, ridícul en comparació a les xifres del futbol a TV3-. I les formigues ho han aconseguit gràcies a l’entrevista que han fet a un dels actors més seguits dels últims anys, l’estrella Mario Casas que arribava a plató acompanyat de Mariela Garriga per promocionar el seu últim projecte.
David Broncano, a la mateixa hora, tornava a veure’s relegat a la tercera opció més triada de la nit. En el seu cas, ha captat el 7,3% de la quota de pantalla per la conversa amb Sergio Peris-Mencheta i Raul Pérez. De Telecinco ja gairebé no cal ni parlar-ne, tenint en compte que continua summit en un pou del que no hi veu sortida. La nit dels dimecres emeten el First Dates de Carlos Sobera i ni tan sols la curiositat que generen aquestes cites tan estrafolàries els ajuda a superar el 5,6%.
Una altra nit molt bona per a TV3, una cadena pública que ha deixat a la recambra una entrega de Joc de cartes que pateix les conseqüències d’una temporada caòtica amb moltes cancel·lacions d’última hora.