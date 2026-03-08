Dues dones pioneres per a la tarda cinematogràfica de la vigília del 8-M. Aquesta va ser l’aposta de TV3 aquest dissabte, la jornada abans del Dia Internacional de la Dona, i no va fallar. Les dues pel·lícules triades, La directora d’orquestra i Marie Curie, van ser dos dels quatre programes més vistos del dia entre els canals lineals que es veuen a Catalunya fora dels Telenotícies. Un altre dels quatre més vistos va ser també a TV3 i va tenir també dones com a protagonistes: el capítol de les T de Teatre de l’espai d’entrevistes Al cotxe, conduït per Eloi Vila, que es va emetre a dos quarts de nou, just abans de l’informatiu de les 21 hores.
La dona que volia ser directora d’orquestra als anys 20
El primer lloc del podi va ser per a La directora d’orquestra, que es va poder veure just després del Telenotícies Migdia i, amb 186.000 espectadors de mitjana, va assolir una quota de pantalla del 14,1%, mentre la pel·lícula de La 1 de TVE, Una cuestión de género, no passava del 9,9%. Així, el film programat per TV3 es va proclamar com el programa no informatiu més vist de tot el dia en totes les cadenes. Es tracta d’una pel·lícula holandesa de la directora Maria Peters que explica la història d’Antonia Brico. Va emigrar als Estats Units amb els seus pares i, de jove, als anys 20, va començar una lluita incansable per convertir-se en directora d’orquestra, contra tots els prejudicis de l’època. De fet, aquests prejudicis –lligats a la idea absurda que una dona no transmet prou autoritat– encara es deuen mantenir actualment, perquè a hores d’ara les dones directores d’orquestra no superen el 15%, amb oscil·lacions entre el 10% i el 15% segons el moment. El film relata com Brico va persistir i va aconseguir, en part, el seu objectiu. I no entrarem en detalls per evitar espòilers, ja que la pel·lícula encara es pot veure a la plataforma del 3Cat.
Marie Curie encara és exemple
L’altra pel·lícula del programa doble pensat per al cap de setmana del 8-M triat pels programadors de TV3 –que tenen molt testada la fórmula del cinema comercial de qualitat que es pot veure en família i que en gaudeixin tant els pares com els fills– va ser Marie Curie. La història justificadament mitificada d’aquesta científica que va aconseguir fer-se un lloc en la ciència de finals del segle XIX i principis del segle XX, fins al punt de guanyar un premi Nobel juntament amb el seu marit, Pierre, i un altre individualment. Nascuda com a Marie Skłodowska a Polònia, es va nacionalitzar francesa, però sempre van mantenir vives les seves arrels, fins al punt de batejar com a poloni l’element químic que va descobrir. La pel·lícula emesa ahir per TV3, que encara es pot veure també al 3Cat, va ser dirigida per Marjane Satrapi el 2019. Va atraure una mitjana de 149.000 espectadors i es va endur un 12,2% del share de la seva franja, des de poc després de les 18 hores i fins a les 20 hores. Només un partit de futbol femení que emeti La 1 de TVE li va arrencar unes dècimes més, amb una quota de pantalla del 12,7%.
Les T de Teatre, molt seguides pels espectadors amb Eloi Vila
Després de la pel·lícula, amb els millors moments de la setmana del popular concurs Atrapa’m si pots, l’audiència va caure –una caiguda relativa– fins al 10,8%. Ben segur que els nombrosos fans del programa presentat per Llucià Ferrer ja l’havien vist durant la setmana. Però a les 20.30 hores quatre dones de bandera la van tornar a aixecar: l’entrevista del programa Al cotxe amb la Carme Pla, l’Àgata Roca, la Mamen Duch i la Marta Pérez, les T de Teatre, va arrencar un 12,8% de quota de pantalla, amb 175.000 espectadors de mitjana. Així s’arrodonia una jornada molt femenina en el 7-M de TV3. Al prime time, el Col·lapse de Jordi González va retenir el lideratge habitual de TV3, però amb només un share de l’11,9%.