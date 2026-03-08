Dos mujeres pioneras para la tarde cinematográfica de la víspera del 8-M. Esta fue la apuesta de TV3 este sábado, la jornada antes del Día Internacional de la Mujer, y no falló. Las dos películas elegidas, La directora d’orquestra y Marie Curie, fueron dos de los cuatro programas más vistos del día entre los canales lineales que se ven en Cataluña fuera de los Telenotícies. Otro de los cuatro más vistos fue también en TV3 y tuvo también mujeres como protagonistas: el capítulo de las T de Teatre del espacio de entrevistas Al cotxe, conducido por Eloi Vila, que se emitió a las ocho y media, justo antes del informativo de las 21 horas.

La mujer que quería ser directora de orquesta en los años 20

El primer lugar del podio fue para La directora d’orquestra, que se pudo ver justo después del Telenotícies Migdia y, con 186.000 espectadores de media, alcanzó una cuota de pantalla del 14,1%, mientras la película de La 1 de TVE, Una cuestión de género, no pasaba del 9,9%. Así, el film programado por TV3 se proclamó como el programa no informativo más visto de todo el día en todos los canales. Se trata de una película holandesa de la directora Maria Peters que cuenta la historia de Antonia Brico. Emigró a Estados Unidos con sus padres y, de joven, en los años 20, comenzó una lucha incansable por convertirse en directora de orquesta, contra todos los prejuicios de la época. De hecho, estos prejuicios –ligados a la idea absurda de que una mujer no transmite suficiente autoridad– aún deben mantenerse actualmente, porque a día de hoy las mujeres directoras de orquesta no superan el 15%, con oscilaciones entre el 10% y el 15% según el momento. El film relata cómo Brico persistió y consiguió, en parte, su objetivo. Y no entraremos en detalles para evitar spoilers, ya que la película todavía se puede ver en la plataforma del 3Cat.

Marie Curie aún es ejemplo

La otra película del programa doble pensado para el fin de semana del 8-M elegido por los programadores de TV3 –que tienen muy probada la fórmula del cine comercial de calidad que se puede ver en familia y que disfruten tanto los padres como los hijos– fue Marie Curie. La historia justificadamente mitificada de esta científica que logró hacerse un lugar en la ciencia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta el punto de ganar un premio Nobel junto con su marido, Pierre, y otro individualmente. Nacida como Marie Skłodowska en Polonia, se nacionalizó francesa, pero siempre mantuvieron vivas sus raíces, hasta el punto de bautizar como polonio el elemento químico que descubrió. La película emitida ayer por TV3, que todavía se puede ver también en el 3Cat, fue dirigida por Marjane Satrapi en 2019. Atrajo una media de 149.000 espectadores y se llevó un 12,2% del share de su franja, desde poco después de las 18 horas y hasta las 20 horas. Solo un partido de fútbol femenino que emitió La 1 de TVE le arrancó unas décimas más, con una cuota de pantalla del 12,7%.

Un momento de la película ‘Marie Curie, emitida este 7-M en TV3

Las T de Teatre, muy seguidas por los espectadores con Eloi Vila

Después de la película, con los mejores momentos de la semana del popular concurso Atrapa’m si pots, la audiencia cayó –una caída relativa– hasta el 10,8%. Seguro que los numerosos fans del programa presentado por Llucià Ferrer ya lo habían visto durante la semana. Pero a las 20.30 horas cuatro mujeres de bandera lo volvieron a levantar: la entrevista del programa Al cotxe con Carme Pla, Àgata Roca, Mamen Duch y Marta Pérez, las T de Teatre, arrancó un 12,8% de cuota de pantalla, con 175.000 espectadores de media. Así se redondeaba una jornada muy femenina en el 7-M de TV3. En el prime time, el Col·lapse de Jordi González retuvo el liderazgo habitual de TV3, pero con solo un share del 11,9%.