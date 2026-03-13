TV3 suele conseguir audiencias excelentes cuando emite fútbol, un pequeño caramelo que los hace líderes con mucha solvencia juegue el Barça masculino o femenino. Este jueves mismo, por ejemplo, han logrado un buen 19,7% de share con el partido de ida de la Copa de la Reina. Hubo derbi catalán y esto interesó a casi 400.000 telespectadores, una cifra que deja en ridículo a las otras cadenas porque ninguna de ellas llegó al 10%. Ahora bien, esta es un arma de doble filo que juega en su contra en otros aspectos.

La parte negativa más evidente es la caída que sufre el TN Vespre el día que lo mueven de su horario habitual. El informativo que presenta Toni Cruanyes tiene cuotas de pantalla altísimas cuando lo emiten a las nueve, pero no funciona tan bien cuando lo tienen que modificar y adelantarlo a las ocho de la tarde para poder dejar su espacio al fútbol. El caso de esta semana es un ejemplo, ya que en la edición a las 20 horas obtuvo un 15,8% que no tiene nada que ver con el 27% del lunes, el 20,4% del viernes pasado o el otro 27% del miércoles 4 de marzo, por ejemplo.

Emitir el derbi catalán a las 21 horas perjudica a los telenoticias | TV3

Muchos ejemplos muestran la caída del TN Vespre en días de fútbol en TV3

El aura del TN se desvanece cuando le cambian el horario, ya que también ha ocurrido lo mismo las últimas veces que ha pasado. El martes 3 de marzo, el enfrentamiento entre el Barça y el Atlético de Madrid en la Copa del Rey les hizo obtener un 39% sumamente espectacular. En detrimento, como decíamos, el TN Vespre a las ocho que hizo un 17,9% nada habitual en ellos.

Otro caso es el del 11 de febrero, la ida de la Copa del Rey, donde también quedó perjudicado el informativo que se quedó con un 19% a pesar de que había mucha expectación por las noticias en medio de un temporal fortísimo de nieve y viento. El fútbol triunfó, claro, con el 33,6%.

El partido de ida de la Copa de la Reina ha conseguido buena audiencia en TV3

Una de cal y una de arena para TV3, que dicen, los días que priorizan el fútbol y tienen que relegar los informativos a un horario diferente. Pierden telespectadores con ganas de información, sí, pero ganan aún más después gracias a los aficionados culés que quieren disfrutar del fútbol en catalán y a través de la televisión pública. No hay mucho margen de maniobra, en este caso, ya que los horarios de los partidos vienen establecidos sin que TV3 pueda hacer nada y tampoco emitirán el telenoticias cuando termine porque sería demasiado tarde. Es lo que hay, pero queda claro que esta es una tendencia que ha venido para quedarse y no deben estar muy contentos con el resultado.