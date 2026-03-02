Toni Cruanyes es padre de un niño de once años y una niña de cinco, una familia de la que habla de vez en cuando en momentos de transparencia que encantan a sus seguidores. Su trabajo al frente del TN Vespre de TV3 le complica la conciliación, ya que está fuera de casa todas las tardes de entre semana. De eso ha hablado, precisamente, en una entrevista muy sincera al SX3 en la que también ha dado detalles de la enfermedad que diagnosticaron a la pequeña cuando solo tenía 6 meses.

Joana era solo un bebé cuando los pediatras se dieron cuenta de que sufría de bronquiolitis, una inflamación peligrosa en niños tan pequeños porque les provoca dificultades para respirar. La situación se complicó y tuvieron que ingresarla, un gran susto para los padres tal como acaba de reconocer en este vídeo que han compartido a través de las redes sociales: «El primer ingreso fue a los 6 meses y la imagen de mi hija con los tubos respiradores en la nariz… Uf, fue un momento muy duro«. La ingresaron alguna vez más a lo largo de los dos años y medio en que tuvo esta dificultad. Afortunadamente, cuando cumplió los tres años todo mejoró: «Te hace sufrir«, ha confesado el periodista.

Toni Cruanyes da detalles del problema de salud que tuvo su hija pequeña | Instagram

Toni Cruanyes habla de los hijos y la dificultad para conciliar por culpa del trabajo

Cuando trabajas de tardes, la conciliación familiar es aún más complicada de lo que ya es de por sí. En su caso, cuenta con la ayuda del marido que es quien se encarga de ellos mientras Toni Cruanyes está en los estudios de TV3: «Es difícil conciliar la vida profesional con la vida familiar siempre, pero cuando los niños son pequeños y con mi horario entre semana hasta la noche trabajando…«. Para compensar los ratos que se pierde, intenta ir al colegio a buscarlos al mediodía para comer con ellos antes de marcharse: «Busco momentos y, el fin de semana, me dedico completamente«.

Le da pena no poder estar con ellos cuando acaban las clases, pero afortunadamente sabe que el marido puede encargarse entonces: «A él le toca en el día a día hacer frente a los problemas de las tardes, que es cuando realmente salen las cosas y explican por qué se han enfadado en la escuela, si se han peleado con alguien o qué dificultades tienen en el aula. Todas estas cosas son más por la tarde y yo eso me lo estoy perdiendo«, dice en un lamento que comparten muchos padres.

En otro punto de la entrevista, Toni Cruanyes ha querido dar detalles de cómo viven los pequeños que sea famoso y salga en televisión: «Mi hijo mayor empezó imitándome, se ponía una americana y una tarjeta y hacía como si fuera un presentador de televisión igual que yo«.

«Después, pasó al momento de mirar y darme un beso, incluso, cuando me veía en la pantalla. Y ahora, cuando me ven, están pendientes relativamente», ha explicado en unas declaraciones que hacen gracia porque permiten imaginarlo en casa con los niños.