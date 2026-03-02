Toni Cruanyes és pare d’un nen d’onze anys i una nena de cinc, una família de la que parla de tant en tant en uns moments de transparència que encanten als seus seguidors. La seva feina al capdavant del TN Vespre de TV3 li complica la conciliació, ja que està fora de casa totes les tardes d’entre setmana. D’això ha parlat, precisament, en una entrevista molt sincera al SX3 en què també ha donat detalls de la malaltia que van diagnosticar la petita quan només tenia 6 mesos.
La Joana era només un bebè quan els pediatres van adonar-se que patia bronquiolitis, una inflamació perillosa en nens tan petits perquè els provoca diicultats per respirar. La situació va complicar-se i van haver d’ingressar-la, un ensurt fort per als pares tal com acaba de reconèixer en aquest vídeo que han compartit a través de les xarxes socials: “El primer ingrés va ser amb 6 mesos i la imatge de la meva filla amb els tubs respiradors al nas… Uf, va ser un moment molt dur“. La van ingressar alguna vegada més al llarg dels dos anys i mig en què va tenir aquesta dificultat. Afortunadament, quan va fer els tres anys tot va millor: “Et fa patir“, ha confessat el periodista.
Toni Cruanyes parla dels fills i la dificultat per conciliar per culpa de la feina
Quan treballes de tardes, la conciliació familiar és encara més complicada del que ja és de per si. En el seu cas, compta amb l’ajuda del marit que és qui s’encarrega d’ells mentre el Toni Cruanyes és als estudis de TV3: “És difícil conciliar la vida professional amb la vida familiar sempre, però quan els nens són petits i amb el meu horari entre setmana fins a la nit treballant…“. Per tal de compensar les estones que es perd, intenta anar a l’escola a buscar-los al migdia per dinar amb ells abans de marxar: “Busco estones i, el cap de setmana, m’hi dedico completament“.
Li fa pena no poder estar amb ells quan acaben les classes, però afortunadament sap que el marit pot encarregar-se’n llavors: “Al ell li toca al dia a dia fer front els problemes de les tardes, que és quan realment surten les coses i expliquen per què s’han enfadat a l’escola, si s’han barallat amb algú o quines dificultats tenen a l’aula. Totes aquestes coses són més al vespre i jo això m’ho estic perdent“, diu en un lament que comparteixen molts pares.
En un altre punt de l’entrevista, el Toni Cruanyes ha volgut donar detalls de com viuen els petits que sigui famós i surti per televisió: “El meu fill gran va començar que m’imitava, es posava una americana i una targeta i feia com si fos un presentador de la televisió igual que jo“.
“Després, va passar al moment de mirar i fer-me un petó, fins i tot, quan em veia a la pantalla. I ara, quan em veuen, n’estan pendents relativament”, ha explicat en unes declaracions que fan gràcia perquè permeten imaginar-se’l a casa amb els nens.