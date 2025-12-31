Toni Cruanyes, el marit i els fills han posat rumb a la neu per passar aquests últims dies del 2025. Allà han passat part de les vacances de Nadal, uns dies sense escola que han aprofitat per desconnectar amb els esquís i els trineus. El destí escollit és digne de postal, ja que han optat per anar fins a La Molina per gaudir dels paisatges nevats i les pistes amb molts quilòmetres esquiables.
A les fotografies que ha compartit a través del seu perfil d’Instagram, se’l veu ben abrigat amb l’anorac, la roba de neu, gorro, bufanda i que no faltin els guants. L’accessori que també ha agafat? Un somriure ben gran que demostra com està gaudint d’aquestes setmanes en família.
El presentador del TN de TV3 protagonitza també una instantània molt divertida, en la que se’l veu riure sense parar davant d’un munt d’arbres i el senyal que indica cap a on es troba la pista de trineus. En la tercera fotografia d’aquest recull, torna a brillar el somriure ara amb casc i ulleres de sol mentre acompanya el fill amb els pals d’esquí: “Neu i sol“, escriu com a resum d’aquestes hores tan divertides en el destí català que han escollit.
Toni Cruanyes i els nens, entretinguts durant les vacances de Nadal
De la mateixa manera que han fet tantes i tantes altres famílies, els Cruanyes també han gaudit d’un cap de setmana de neu ara que les muntanyes en van ben plenes. Ara bé, aquest no és l’únic pla que han improvisat per entretenir els seus fills. El Toni i l’Eugeni els han portat a les portes obertes que ha organitzat el Barça en un dels seus entrenaments. Prova d’això, la foto que han fet amb la mascota del club blaugrana que els hi donava la benvinguda.
L’Elies i la Joana, de 10 i 6 anys respectivament, deuen estar passant-s’ho d’allò més bé aquests dies sense classes. Sempre costa haver de pensar un munt de plans per a totes aquestes vacances, en les que estan gaudint de la companyia dels pares i un munt d’activitats. Serà el 8 de gener quan tornin a l’escola, quan recuperaran la rutina després de molts jocs i plans diferents.
Els seguidors del Toni Cruanyes han aplaudit molt que obri aquesta petita finestra a la seva intimitat, unes fotos familiars que fan goig i que demostren com és de feliç el presentador dels informatius en el seu dia a dia. Aquest ha estat intens, si més no en els darrers mesos quan ha hagut de fer front als canvis importants que ha experimentat el TN arran de la creació del 3CatInfo. Ara, a acomiadar l’any i demanar que el següent sigui més tranquil i encara millor.