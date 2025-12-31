Toni Cruanyes, el marido y los hijos han puesto rumbo a la nieve para pasar estos últimos días de 2025. Allí han pasado parte de las vacaciones de Navidad, unos días sin escuela que han aprovechado para desconectar con los esquís y los trineos. El destino elegido es digno de postal, ya que han optado por ir hasta La Molina para disfrutar de los paisajes nevados y las pistas con muchos kilómetros esquiables.

En las fotografías que ha compartido a través de su perfil de Instagram, se le ve bien abrigado con el anorak, la ropa de nieve, gorro, bufanda y que no falten los guantes. ¿El accesorio que también ha tomado? Una gran sonrisa que demuestra cómo está disfrutando de estas semanas en familia.

El presentador del TN de TV3 protagoniza también una instantánea muy divertida, en la que se le ve reír sin parar delante de un montón de árboles y la señal que indica hacia dónde se encuentra la pista de trineos. En la tercera fotografía de este álbum, vuelve a brillar la sonrisa ahora con casco y gafas de sol mientras acompaña al hijo con los bastones de esquí: «Nieve y sol«, escribe como resumen de estas horas tan divertidas en el destino catalán que han escogido.

Toni Cruanyes pasa las vacaciones de Navidad en la nieve | Instagram

Toda la familia ha puesto rumbo a la nieve para esquiar | Instagram

Toni Cruanyes y los niños, entretenidos durante las vacaciones de Navidad

De la misma manera que han hecho tantas y tantas otras familias, los Cruanyes también han disfrutado de un fin de semana de nieve ahora que las montañas están bien llenas. Ahora bien, este no es el único plan que han improvisado para entretener a sus hijos. Toni y Eugeni los han llevado a las puertas abiertas que ha organizado el Barça en uno de sus entrenamientos. Prueba de ello, la foto que han hecho con la mascota del club blaugrana que les daba la bienvenida.

Elies y Joana, de 10 y 6 años respectivamente, deben estar pasándolo de lo más bien estos días sin clases. Siempre cuesta tener que pensar un montón de planes para todas estas vacaciones, en las que están disfrutando de la compañía de los padres y un montón de actividades. Será el 8 de enero cuando vuelvan a la escuela, cuando recuperarán la rutina después de muchos juegos y planes diferentes.

Los seguidores de Toni Cruanyes han aplaudido mucho que abra esta pequeña ventana a su intimidad, unas fotos familiares que dan gusto y que demuestran cuán feliz es el presentador de los informativos en su día a día. Este ha sido intenso, al menos en los últimos meses cuando ha tenido que hacer frente a los cambios importantes que ha experimentado el TN a raíz de la creación del 3CatInfo. Ahora, a despedir el año y pedir que el siguiente sea más tranquilo y aún mejor.