TV3 ha preparado una programación especial para la noche de Año Nuevo, en la que siempre hay una competencia feroz con las otras cadenas. Esto no ha sido un impedimento, en los últimos años, y la pública siempre acaba siendo la líder indiscutible de la retransmisión de las campanadas. De hecho, últimamente ha ido tan bien que han vuelto a confiar en Laura Escanes y Miki Núñez para ponerse al frente por tercer año consecutivo. Pues bien, será a partir de las 23:30 horas cuando los telespectadores descubrirán los looks que han escogido para este programa especial desde Montjuïc. Desde 3Cat aseguran que este año han preparado «un show vibrante» y otra canción, la que interpretarán juntos después del gran éxito que tuvo el año pasado con Serem més forts. En esta ocasión, han preparado el nuevo tema del cantante de Terrassa L’últim petó i el primer.

Un poco más tarde, a las 23:56 horas para ser exactos, comenzará la parte importante. Los dos presentadores nos invitan a entrar al 2026 con un programa especial lleno de sorpresas, uvas, campanadas y con las Fuentes de Montjuïc en marcha después de haber estado apagadas las dos últimas celebraciones. También se podrá ver el espectáculo que ha preparado el Ayuntamiento de Barcelona con pirotecnia, más de medio millar de drones y mucha música.

¿Cómo será la programación de TV3 para la noche de Año Nuevo? | TV3

Así será la programación de TV3 para el día de Año Nuevo

Eso en cuanto al momento de las doce campanadas en sí, pero ya se sabe qué emitirá TV3 el resto del 31 de diciembre. El primer programa especial llegará a la una del mediodía, cuando retransmitan en directo el sorteo de la Grossa de Año Nuevo. La decimotercera edición estará presentada por Llucià Ferrer y Nerea Sanfe desde las instalaciones de Sant Joan Despí, tal como acaban de confirmar. Después del TN, llegará una tarde de series con dos capítulos más de la quinta temporada de Downton Abbey y, cuando termine, tres más de Detectorists.

Y cuando la gente comience a preparar la cena, de fondo podrán tener un programa del APM? con algunos de sus mejores momentos. Lo han colocado a las 19 horas y durará unos veinte minutos, momento en el que llegará un resumen de los mejores momentos de la temporada del Està Passant. Y a las ocho de la tarde, el Atrapa’m si pots como es habitual antes del último TN Vespre del año.

El APM? hará un repaso a los mejores momentos y los mejores gags del año

Y de resumen en resumen, ya que han preparado un especial del APM? que hablará de todo lo que ha pasado a lo largo del año como ya hicieron el año pasado: «Os presentamos nuestro programa recopilatorio que se ha convertido en una tradición nuestra donde repasamos las mejores pifias y los momentazos que nos ha dado la tele y las redes este 2025, mientras discutís sobre política en la cena familiar con vuestros cuñados». Allí podremos ver los mejores gags del año y también un recopilatorio especial y exclusivo de tomas falsas de los reportajes de Nerea Sanfe y Joel Díaz, claro está.

¿Algunos de los temas que tratarán? La caída en desgracia de Mazón, el nuevo disco de Rosalía o Donald Trump siendo Donald Trump. «Este 2025 nos ha dejado estampas para la historia, pero, de todos estos momentos, hay doce que han estado muy por encima del resto… Los 12 mejores momentos del año», dicen animándonos a quedarnos hasta el final para averiguar quién es el protagonista de la campanada final.

El APM? gustó mucho con el resumen del año pasado

El Polònia celebra Año Nuevo con una fiesta llena de políticos

Después llegará el turno del Polònia, que celebrará el Año Nuevo con un especial donde todos los protagonistas comparten un mismo edificio y celebran la entrada al 2026 cada uno desde su piso. Pedro Sánchez (Pep Plaza) y Maria Jesús Montero (Agnès Busquets) prepararán la cena con la ayuda de un nuevo miembro de la familia socialista, el juez Peinado (David Marcé), que conoce la familia de Sánchez como si fuera la suya. Además, Gabriel Rufián (Xavi Espinosa) intentará colarse en la fiesta pensando que él también es socialista.

Veremos la imitación del presidente Salvador Illa (Queco Novell) que no quiere salir de fiesta con Albert Dalmau (Ivan Labanda). ¿Y la Miriam Nogueras (Alba Florejachs), el Jordi Turull (Xavi Espinosa) y el Albert Batet (Cesc Casanovas)? Ellos estarán preocupados porque la Sílvia Orriols (Nesa Vidaurrázaga) no para de robarles invitados de su fiesta. Joan Laporta (Jordi Soriano) enseñará las tradiciones para tener un buen año a Hansi Flick (Ivan Labanda), mientras continúa haciendo obras en su piso. También mostrarán cómo Jordi Basté (Pep Plaza) y Ricard Ustrell (Xavi Espinosa) competirán para ver quién es el primero que retransmite las campanadas bajo la atenta mirada de sus particulares Miki Núñez y Laura Escanes.

El Polònia despedirá el año con un especial | TV3

Después de esta gran fiesta del Polònia se retransmitirá el programa especial de las Campanadas y, a continuación, darán paso al primer programa del año que será un especial del APM? musical. Por cuarto año consecutivo, repetirán la fórmula de hacerlos encargados de hacer de DJ en TV3 y poner música a la entrada de año en los hogares catalanes. El programa musical tendrá dos horas de duración y se escucharán algunos de los mejores temas musicales catalanes del 2025 de Figa Flawas, Oques Grasses, Mushka, els Tyets o la Bad Gyal entre otros.