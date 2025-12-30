TV3 ha preparat una programació especial per a la nit de Cap d’Any, en la que sempre hi ha una competència ferotge a les altres cadenes. Això no ha estat impediment, en els últims anys, i la pública sempre acaba sent la líder indiscutible de la retransmissió de les campanades. De fet, últimament ha anat tan bé que han tornat a confiar en Laura Escanes i Miki Núñez per posar-s’hi al capdavant per tercer any consecutiu. Doncs bé, serà a partir de les 23:30 hores quan els teleespectadors descobriran els looks que han escollit per a aquest programa especial des de Montjuïc. Des de 3Cat asseguren que aquest any han preparat “un xou vibrant” i una altra cançó, la que interpretaran junts després del gran èxit que va tenir l’any passat amb Serem més forts. En aquesta ocasió, s’han preparat el nou tema del cantant de Terrassa L’últim petó i el primer.
Una mica més tard, a les 23:56 hores per ser exactes, engegarà la part important. Els dos presentadors ens conviden a entrar al 2026 amb un programa especial ple de sorpreses, raïm, campanades i amb les Fonts de Montjuïc en marxa després d’haver estat apagades les dues últimes celebracions. També es podrà veure l’espectacle que ha preparat l’Ajuntament de Barcelona amb pirotècnia, més de mig miler de drons i molta música.
Així serà la programació de TV3 per al dia de Cap d’Any
Això pel que fa al moment de les dotze campanades en si, però ja se sap què emetrà TV3 la resta del 31 de desembre. El primer programa especial arribarà a la una del migdia, quan retransmetin en directe el sorteig de la Grossa de Cap d’Any. La tretzena edició estarà presentada per Llucià Ferrer i Nerea Sanfe des de les instal·lacions de Sant Joan Despí, tal com acaben de confirmar. Després del TN, arribarà una tarda de sèries amb dos capítols més de la cinquena temporada de Downton Abbey i, quan acabi, tres més de Detectoristes.
I quan la gent comenci a preparar el sopar, de fons podran tenir un programa de l’APM? amb alguns dels seus millors moments. L’han col·locat a les 19 hores i durarà uns vint minuts, un moment en què arribarà un resum dels millors moments de la temporada de l’Està Passant. I a les vuit del vespre, l’Atrapa’m si pots com és habitual abans de l’últim TN Vespre de l’any.
L’APM? farà un repàs als millors moments i els millors gags de l’any
I de resum en resum, ja que han preparat un especial de l’APM? que parlarà de tot el que ha passat al llarg de l’any com ja van fer l’any passat: “Us presentem el nostre programa recopilatori que ha esdevingut una tradició nostrada on repassem les millors pífies i els momentassos que ens han donat la tele i les xarxes aquest 2025, mentre discutiu sobre política al sopar familiar amb els vostres cunyats”. Hi podrem veure els millors gags de l’any i també un recopilatori especial i exclusiu de preses falses dels reportatges de la Nerea Sanfe i del Joel Díaz, és clar.
Alguns dels temes que tractaran? La caiguda en desgràcia de Mazón, el nou disc de la Rosalía o Donald Trump sent Donald Trump. “Aquest 2025 ens ha deixat estampes per a la història, però, de tots aquests moments, n’hi ha dotze que han estat molt per sobre de la resta… Els 12 millors moments de l’any”, diuen tot animant-nos a quedar-nos fins al final per esbrinar qui és el protagonista de la campanada final.
El Polònia celebra Cap d’Any amb una festa plena de polítics
Després arribarà el torn del Polònia, que celebrarà el Cap d’Any amb un especial on tots els protagonistes comparteixen un mateix edifici i celebren l’entrada al 2026 cadascú des del seu pis. Pedro Sánchez (Pep Plaza) i Maria Jesús Montero (Agnès Busquets) prepararan el sopar amb l’ajuda d’un membre nou a la família socialista, el jutge Peinado (David Marcé), que coneix la família de Sánchez com si fos la seva. A més, Gabriel Rufián (Xavi Espinosa) mirarà de colar-se a la festa pensant-se que ell també és socialista.
Hi veurem la imitació del president Salvador Illa (Queco Novell) que no vol sortir de festa amb Albert Dalmau (Ivan Labanda). I la Miriam Nogueras (Alba Florejachs), el Jordi Turull (Xavi Espinosa) i l’Albert Batet (Cesc Casanovas)? Ells estaran preocupats perquè la Sílvia Orriols (Nesa Vidaurrázaga) no para de robar-los convidats de la seva festa. Joan Laporta (Jordi Soriano) ensenyarà les tradicions per tenir un bon any a Hansi Flick (Ivan Labanda), mentre continua fent obres al seu pis. També mostraran com Jordi Basté (Pep Plaza) i Ricard Ustrell (Xavi Espinosa) competiran per veure qui és el primer que retransmet les campanades sota l’atenta mirada dels seus particulars Miki Núñez i Laura Escanes.
Després d’aquesta festa grossa del Polònia es retransmetrà el programa especial de les Campanades i, tot seguit, donaran pas al primer programa de l’any que serà un especial de l’APM? musical. Per quart any consecutiu, repetiran la fórmula de fer-los encarregats de fer de DJ a TV3 i posar música a l’entrada d’any a les llars catalanes. El programa musical tindrà dues hores de duració i s’hi sentiran alguns dels millors temes musicals catalans del 2025 de Figa Flawas, Oques Grasses, Mushka, els Tyets o la Bad Gyal entre d’altres.