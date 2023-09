Toni Soler anuncia que deixarà de presentar l”Està passant’ i diu per què

Toni Soler ha confirmat el que alguns sospitaven, una mala notícia per als fans de l’Està passant. El presentador no continuarà al capdavant de l’espai de TV3 l’any vinent, un comiat que serà gradual i que confia que no afecti la bona audiència que aconsegueixen cada vespre. Ell mateix ha tret a la llum per què ha pres aquesta decisió en una entrevista a El Món a RAC1. Després de sis anys com a capità d’aquest vaixell, deixarà de ser la seva cara visible: “Em passa bastant pel cap deixar de presentar-ho i haurem de mirar com s’ajusta el calendari, però hi haurà canvis perquè tinc altres compromisos que segurament faran que el programa sigui més coral a mitjà termini”.

“El programa ja és coral, no és d’autor, i aquesta tendència s’identificarà. Soc poc de compromisos diaris i fa sis anys que estic aquí, necessito que l’esquema canviï una mica i crec que al programa li anirà bé”, ha dit en antena. Ell deixarà de ser-ne el presentador, però creu que això no implicarà una rebaixada de teleespectadors: “Els dijous ja no ho presento jo, així que estem assajant fórmules per demostrar a TV3 i a l’audiència que el programa no depèn de qui hi ha al capdavant sinó que és una fórmula prou sòlida per poder permetre’s aquestes variacions. Això anirà a més”, ha prosseguit.

I com és que anirà donant cada vegada més importància a la resta de col·laboradors? Diu necessitar que sigui així perquè ell té “altres compromisos” que no pot compaginar amb aquesta feina diària. I a què es refereix sobre aquest futur? Aquestes noves feines el situen fora de TV3? “Tenim un rodatge i coses diverses que he d’afrontar, no són compromisos de televisió. Necessito més disponibilitat de la que tinc ara”.

Toni Soler parla del seu futur a TV3

Toni Soler parla de l’arxivament de la causa pel gag de la Mare de Déu del Rocío

Toni Soler era entrevistat per comentar el fet que el jutge hagi arxivat la causa pel gag de la Mare de Déu del Rocío. El gag de l’Està Passant que van emetre el passat abril no va agradar gens i l’Associació Abogados Cristianos estan molt enfadats per aquesta decisió judicial. El cas s’ha arxivat perquè el tribunal ha considerat que ha de premiar la llibertat d’expressió i Toni Soler s’ha mostrat molt content: “Aquestes coses no tenen cap recorregut judicial i a mi em feia més mandra que una altra cosa”.

El presentador no entén que aquest esquetx hagués d’acabar als tribunals i tenia clar que no era una escena “especialment ofensiva”, ni tan sols per a aquella gent més creient: “Res, res. Ja està oblidat. No els vull seguir el joc, vull oblidar-me’n com més aviat millor”.