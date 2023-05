Toni Soler reconeix que es planteja marxar de l”Està Passant’

Toni Soler ha parlat de l’èxit del Polònia de TV3 en una intervenció a El Món a RAC1. El director del programa l’ha acompanyat en una conversa amb el Jordi Basté en què han recuperat alguns dels millors gags de la seva història. El presentador de l’Està Passant ha agraït que polítics com el Pablo Iglesias entomin bé les mofes que fan sobre ells: “En general no es queixen massa d’aquestes caricatures“. Ell diu que ha viscut l’època més tranquil·la del programa humorístic, quan l’espai “generava més respecte”. Han lamentat que des del Parlament demanin que cancel·lin el programa habitualment: “Ciutadans, Vox i el PP demanen que es tanqui Polònia i tota TV3 directament. Ens donen bufetades a la nostra cara, però l’objectiu és la cadena”.

Els gags musicals van començar quan es va retirar Pasqual Maragall, quan van cantar Me voy de Julieta Venegas. Creuen que aquest tipus de sketchs s’han convertit en un dels elements indispensables del programa: “Sempre es viralitzen ràpidament, però tenim una divergència perquè a mi no m’agraden gaire. És un bon recurs, però crec que els guionistes pensen més en els gags normals i en la cançó la prioritat és que rimi la lletra. Crec que són gags massa descriptius, però a la gent li encanta així que m’estic equivocant”, ha dit el Soler.

En un dels gags de Laura Borràs i Carles Puigdemont, ell els van dir que no li havia agradat com l’havien parodiat: “Aquest és el seu dret, també… Jo no sé com reaccionaria si em parodiessin a mi”.

Al Toni Soler li han preguntat directament si troba a faltar el Polònia: “Per treballar-hi, no, però no soc gaire nostàlgic perquè m’agraden els cicles laborals curts“. El Jordi Basté ha volgut més teca i ha volgut deixar caure dues paraules tabú com són retirada i marxar: “Ha arribat el moment?”. I el presentador ha estat sincer: “Sé que vols dir, sí, i hi penso cada dia. En primer lloc, perquè fa cinc anys i mig que faig l’Està Passant. El Polònia el vaig deixar tot i que pensava que hi estaria fins que ens el cancel·lessin. Veia que la cosa s’allargava i vaig deixar-ho content, ja que veig que subsisteix i millora sense mi. Això fa que n’estigui orgullós i m’agradaria que passés el mateix amb el programa d’ara”.

Toni Soler opina sobre la polèmica del gag del Rocío

Ha fet de tot, el Soler, i ha volgut reflexionar sobre el seu futur: “No ho sé, jo soc molt addicte a les novetats. A l’Està Passant gaudeixo molt i ric moltíssim cada dia amb el Jair i l’Oscar, m’ho fan passar bomba, però cada dia durant cinc anys… Déu n’hi do. Mentre tingui la sort que la feina m’ofereixi oportunitats de provar coses noves, això és el que m’agrada”.

Toni Soler a l’Està Passant | TV3

“Del que estic fartíssim és de les coses com les del gag del Rocío, crec que és una polèmica que a la llarga ens va afavorir. Aquestes coses prefereixo estalviar-me-les perquè ho passo malament. De tot se n’aprèn, però ja no m’impressionen segons quines coses que anys enrere amb una esbroncada així… doncs senzillament vaig pensar que quina mandra el president d’Andalusia… Aquestes coses ja no, ja tenim una edat”, ha prosseguit.