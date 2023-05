Toni Soler reconoce que se plantea irse del ‘Està Passant’

Toni Soler ha hablado del éxito del Polònia de TV3 en una intervención en El Món a RAC1 . El director del programa lo ha acompañado en una conversación con Jordi Basté en la que han recuperado algunos de los mejores gags de su historia. El presentador del Està Passant ha agradecido que políticos como Pablo Iglesias se tomen bien las mofas que hacen sobre ellos: «En general no se quejan demasiado de estas caricaturas«. Él dice que ha vivido la época más tranquila del programa humorístico, cuando el espacio «generaba más respeto». Han lamentado que desde el Parlamento pidan que cancelen el programa habitualmente: «Ciudadanos, Vox y el PP piden que se cierre Polònia y todo TV3 directamente. Nos dan bofetadas en nuestra cara, pero el objetivo es la cadena».

Los gags musicales empezaron cuando se retiró Pasqual Maragall, cuando cantaron Me voy de Julieta Venegas. Creen que este tipo de sketches se han convertido en uno de los elementos indispensables del programa: «Siempre se viralizan rápidamente, pero tenemos una divergencia porque a mí no me gustan mucho. Es un buen recurso, pero creo que los guionistas piensan más los gags normales y en la canción la prioridad es que rime la letra. Creo que son gags demasiado descriptivos, pero a la gente le encanta así que me estoy equivocando», ha dicho el Soler.

En uno de los gags de Laura Borràs y Carles Puigdemont, les dijeron que no le había gustado como lo habíamos parodiado: «Este es su derecho, también… Yo no sé cómo reaccionaría si me parodiaran a mí».

A Toni Soler le han preguntado directamente si echa de menos el Polònia : «Para trabajar, no, pero no soy muy nostálgico porque me gustan los ciclos laborales cortos«. Jordi Basté ha querido más chicha y ha querido dejar caer dos palabras tabú como son retirada e irse : «¿Ha llegado el momento?». Y el presentador ha sido sincero: «Sé que quieres decir, sí, y pienso en ello cada día. En primer lugar porque hace cinco años y medio del Està Passant . El Polònia lo dejé a pesar de que pensaba que lo haría hasta que nos lo cancelaran. Veía que la cosa se alargaba y lo dejé contento, ya que veo que subsiste y mejora sin mí. Esto hace que esté orgulloso y me gustaría que pasara el mismo con el programa de ahora».

Ha hecho de todo, Soler, y ha querido reflexionar sobre su futuro: «No lo sé, yo soy muy adicto a las novedades. En el Està Passant disfruto mucho y río muchísimo cada día con Jair y Oscar, me lo hacen pasar bomba, pero cada día durante cinco años… Ahí es nada. Mientras tenga la suerte de que el trabajo me ofrezca oportunidades de probar cosas nuevas, esto es lo que me gusta».

