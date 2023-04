El ‘Polònia’ furga en la polèmica del Rocío amb un gag hilarant sobre l’humor religiós

El Polònia ha entrat de ple en la polèmica sobre la paròdia de la Verge del Rocío que va fer l’Està Passant amb un gag hilarant on defensa el dret de fer humor de qualsevol persona, cosa o símbol, encara que sigui religiós. El programa d’humor més veterà de la televisió pública catalana no ha escatimat cameos i la Verge del Rocío apareix acompanyada de la Moreneta, el president d’Andalusia, Juanma Moreno, un imam i el Dalai Lama.

Moreno, que ha criticat en repetides ocasions del gag de l’Està Passant i fins i tot ha elevat una queixa formal, apareix per tornar a carregar contra TV3 per promoure l’andalusofòbia i retreure a la cadena que només fa escarni dels símbols religiosos cristians. “Vinc a impugnar aquest programa i tota TV3, que quina Setmana Santa ens heu donat als andalusos. Això és molt greu!”, lamenta. La Verge del Rocío, que també interpreta Judit Martín, explica que ha viscut uns dies complicats després d’aparèixer al programa de Toni Soler. “És el pitjor que m’ha passat mai, i això que he vist crucificar el meu fill”, exclama.

Les queixes del president andalús són contrarestades pel programa amb diversos gags anteriors on es burlen de la Moreneta i dels casos de pederàstia a l’església catalana. Seguidament, la Verge del Rocío, seguint els arguments d’entitats i polítics espanyolistes, apunta també que a TV3 no s’atreveixen a fer humor d’altres religions i apareix el Dalai Lama, que ha estat al centre de la polèmica per demanar a un nen que li llepés la llengua en una audiència, amb una petició controvertida. “Que li puc llepar la llengua al teu bebè?”, li diu a la Moreneta.

El president andalús, que comença a quedar-se sense arguments, critica llavor que “no hi ha ous” de ficar-se amb l’Islam. Per sorpresa, surt un imam que ve a impugnar el gag perquè “hi ha massa dones i van massa destapades” i demana a la Moreneta i a la Verge del Rocío que es posin un burca. Quan demanen a Moreno que faci escarni de l’Islam i dibuixi a Mahoma –cosa totalment prohibida–, el president andalús s’arronsa i diu que els musulmans “no tenen sentit de l’humor”.