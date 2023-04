Crit al cel d’entitats andaluses per un gag de TV3 sobre la Verge del Rocío

Un ‘gag’ de TV3 està, de nou, al centre de la polèmica. La Federació d’Entitats Culturals Andaluses de Catalunya (FECAC) ha posat el crit al cel per un gag sobre la Verge del Rocío emès a l’Està passant el passat 4 d’abril. A més, han exigit “disculpes públiques” de TV3 i han denunciat el cas en una carta adreçada al Consell de l’Audiovisual de Catalunya. En aquest gag la còmica Judit Martín, que anava disfressada de Verge del Rocío i duia un nino per simbolitzar Jesús, va fer mofa sobre la vida sexual, l’accent andalús i la religiositat d’aquesta zona. El president de la FECAC, Daniel Salinero, ha enviat una carta al president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Xevi Xirgo, on exigeix la “restitució de l’honor” de la Verge i unes “disculpes públiques”.

“La paròdia va atemptar contra el sentiment de centenars de milers de catòlics que tenen devoció per la Verge del Rocío”, s’ha queixat la FECAC, que denuncia el “mal gust” del gag. L’entitat creu que es mereix “la més enèrgica repulsa” i es pregunta si “serien tan irrespectuosos amb altres religions” i farien seccions “tan humiliants amb altres advocacions”.

“Ja no és la nostra. Així no s’uneix el país”, denuncien

La Federació d’Entitats Culturals Andaluses organitza anualment la Fira d’Abril de Catalunya i la Romeria del Rocío, pel que lamenta que la televisió pública catalana “amb la qual molts de nosaltres hem crescut i que hauria de ser un exemple de vertebració, no sigui respectuosa amb les creences religioses de centenars de milers de persones”. “Fa molt de temps que ja no és la nostra. Ara, molt menys. Així no s’uneix un país”, s’ha queixat la FECAC en la missiva enviada al CAC. L’entitat, fundada el 1982, acull un total de 106 entitats, bàsicament cases d’Andalusia, centres i associacions culturals, germandats del Rocío i penyes flamenques.