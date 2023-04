Quejas de los andaluces por un gag de TV3 sobre la Virgen del Rocío

Un ‘gag’ de TV3 está, de nuevo, en el centro de la polémica. La Federación de Entidades Culturales Andaluzas de Cataluña (FECAC) se ha quejado enérgicamente de un gag sobre la Virgen del Rocío emitido en el programa Està passant el pasado 4 de abril. Además, han exigido «disculpas públicas» de TV3 y han denunciado el caso en una carta dirigida al Consejo del Audiovisual de Cataluña. En este gag, la cómica Judit Martín, que iba disfrazada de Virgen de Rocío y llevaba un muñeco para simbolizar a Jesús, hizo mofa sobre la vida sexual, el acento andaluz y la religiosidad de esta zona. El presidente de la FECAC, Daniel Salinero, ha enviado una carta al presidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), Xevi Xirgo, donde exige la «restitución del honor» de la Virgen y unas «disculpas públicas».

«La parodia atentó contra el sentimiento de centenares de miles de católicos que tienen devoción por la Virgen del Rocío», se ha quejado la FECAC, que denuncia el «mal gusto» del gag. La entidad cree que se merece «la más enérgica repulsa» y se pregunta si «serían tan irrespetuosos con otras religiones» y harían secciones «tan humillantes con otras advocaciones».

«Ya no es la nuestra. Así no se une al país», denuncian

La Federación de Entidades Culturales Andaluzas organiza anualmente la Feria de Abril de Cataluña y la Romería de Rocío, por lo que lamenta que la televisión pública catalana «con la cual muchos de nosotros hemos crecido y que tendría que ser un ejemplo de vertebración, no sea respetuosa con las creencias religiosas de centenares de miles de personas». «Hace mucho de tiempo que ya no es la nuestra. Ahora, mucho menos. Así no se une un país», se ha quejado la FECAC en la misiva enviada al CAC. La entidad, fundada el 1982, acoge un total de 106 entidades, básicamente casas de Andalucía, centros y asociaciones culturales, hermandades del Rocío y peñas flamencas.