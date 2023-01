El ‘Polònia’ de TV3 versiona la cançó de Shakira en un vídeo hilarant

Shakira l’ha fet grossa amb la seva cançó contra Gerard Piqué i ningú no parla d’una altra cosa. Pràcticament tothom vol aprofitar-se del boom i TV3 no podia ser menys. El Polònia va posar-se les piles i poc abans de la seva emissió va preparar un gag especial en què imitaven el tema amb Bizarrap, el que adaptaven amb les que imaginen que van ser les estrofes que van descartar en l’edició.

La idea va agradar, tenint en compte que l’audiència els va acompanyar i van signar un bon 16,7% de quota de pantalla tot i competir amb una part del partit del Barça. I què deia la seva Shakira? La lletra que han ideat els guionistes del programa d’humor tampoc no té pèrdua: “Amor meu, s’ha acabat el rancor però la teva xicota és baixa com un tap. És l’hora de la compassió, encara que si veus a la meva sogra diga-li que es mengi un cagarro. Escolta, Geri, vaig de bona fe. Crec que algú t’ha punxat les rodes. Una lloba com jo fa bo a Tebas, una lloba com jo fa servir un nino de vudú. Et faré vudú. S’ha d’estar en contacte, m’aproparé i amb la teva careta faré kungfu“.

Tenim, EN EXCLUSIVA, les estrofes descartades de la cançó de Shakira. #PolòniaTV3 pic.twitter.com/4Cn92477ri — Polònia (@poloniatv3) January 12, 2023

I no contenta amb això, la doble de Shakira continua amb frases encara més demolidores: “De l’amor a l’odi hi ha un pas, aviat veuràs a Crims el nostre cas. Zero rancor, bebè, però t’aviso que Rosa Peral al meu costat és un partidàs. No sé què és el que t’ha passat, que has canviat tot un Cinco Jotas per les Ruffles Jamón Jamón. Jo soc Gila, ella és José Mota. Té nom de persona fina, si menjo xia m’entren cagarines”.

La versió del Polònia ha fet moltíssima gràcia als teleespectadors | TV3

Els teleespectadors del Polònia de TV3 aplaudeixen la seva versió de la cançó bomba de Shakira

Una versió molt divertida que ha fet moltíssima gràcia als teleespectadors de TV3, que han omplert Twitter d’aplaudiments i cares de riure. Els ha sorprès que poguessin fer-se’n ressò amb tan poc temps de marge i que, a més a més, el resultat hagi estat tan bo: “Gerard Piqué, avui riuràs més encara”, han avisat. D’altres s’han centrat en demostrar que els encanta l’originalitat del programa: “Chía y cagarrinas. És veritat absoluta i pura poesia”, “Brutal gent, i en temps rècord!”, “Olé, un 10. Una vegada més gairebé m’agrada més la versió del Polònia que les mateixes originals. Quins cracs!” o “Brutal” són alguns dels missatges que han escrit.

Chia y cagarrinas 🤣🤣🤣 es verdad absoluta y pura poesia 🤣🤣🤣 — bragasdesparto (@Bragas_Desparto) January 13, 2023

Brutal gent i en temps record…🤩🤩 — Marisol (@Marisol_madav) January 12, 2023

Ole. Un 10. Una vegada mes quasi que m’agrada més la versió del Polònia que les pròpies originals. Quins cracks!!! — carla castell (@Jocasta201) January 12, 2023