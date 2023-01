Revelen què va fer Clara Chía en escoltar la cançó de Shakira

Shakira l’ha fet grossa amb la seva cançó contra Gerard Piqué. Tothom parla de les frases demolidores que ha inclòs en la lletra, la que va carregada de dards i missatges crítics amb l’ex i la seva nova parella. Precisament Clara Chía és la principal perjudicada de la col·laboració amb Bizarrap, tenint en compte que la menysprea d’una manera molt cruel. La jove és comparada amb un Casio i un Twingo, dues marques clarament inferiors a les que fa servir la cantant per descriure’s a si mateixa.

Què diu Shakira sobre Clara Chía exactament? “A tu et vaig quedar gran, per això estàs amb una igualeta a tu. Té nom de bona persona, clarament no és com sona. Té nom de bona persona, clarament és igualeta a tu. Jo et desitjo que et vagi bé amb la meva presumpta substituta. Jo valc per dues de 22. Vas canviar un Ferrari per un Twingo. Vas canviar un Rolex per un Casio. Jo et desocupo demà i, si vols, que vingui ella també”.

Com era d’esperar, la jove no va sortir al carrer aquest dijous en ser conscient que tindria la porta de casa i de la feina plena de reporters. Tots volen saber què pensa d’aquest atac tan directe, però ella ha preferit mantenir-se en silenci i no fer més grossa la polèmica. Y ahora sonsoles ha pogut parlar amb el seu entorn, per això, els qui han tret a la llum com va reaccionar la jove en sentir la cançó per primera vegada: “Va escoltar-la sola de matinada i, després del sobrecor, va aconseguir tranquil·litzar-se“. Diuen que, en aquells moments, el defensa blaugrna es trobava als Estats Units per un tema de feina i no podria haver estat al seu costat.

Els amics de Gerard Piqué defensen Clara Chía

En el mateix programa d’Antena van connectar amb Lorena Vázquez, que tenia informació dels amics de Gerard Piqué. Aquests li haurien assegurat que a l’exfutbolista blaugrana l’únic que el preocupa en aquests moments és com pot afectar aquesta cançó als dos fills que tenen en comú.

Aquestes mateixes amistats també han volgut posicionar-se i defensar Clara Chía, per exemple Gerard Romero a través del seu canal de Twitch: “Clara és molt bona, no sé si havia de rebre aquest pal tan directe”. Víctor Navarro, periodista de la Kings League, també ha parlat bé d’ella: “Jo arribo aviat tots els diumenges i ella ja fa hores que està treballant. És molt treballadora i sempre està preparant coses, està pendent de tot i preguntant si tot està bé. Ho ha passat malament, sobretot pel tema dels paparazzi“.