“Canvies un Ferrari per un Twingo”: d’on ve la relació de Shakira amb el Renault

“No sé que és el que t’ha passat, estàs tan canviat que ni et distingeixo. Jo valc per dos de 22. Has canviat un Ferrari per un Twingo. Has canviat un Rolex per un Casio. Vas accelerat, ves a poc a poc. Molt gimnàs, però treballa el cervell una mica també”. Amb aquesta cançó bomba contra el seu ex Gerard Piqué, la cantant colombiana Shakira ha revolucionat el panorama musical aquest dijous. Sobretot per les referències que fa a Clara Chía, com ara “té nom de persona bona. Clara-ment no és com sona“. Com a conseqüència, moltes persones s’han preguntat què és un Twingo i per què el compara amb un cotxe de luxe com un Ferrari. La cantant fa una comparació amb la nova novia de Piqué en què es situa per sobre en tot moment. Ella és un Ferrari, Clara Chía un Twingo. Ara bé, la colombiana oblida que ella mateixa va ser imatge d’aquest model de cotxe l’any 1995.

La història de Shakira i el Twingo ve de lluny. Tot i que en aquesta cançó amb Bizarrap l’esmenta de forma pejorativa per criticar la nova xicota del seu ex, ella mateixa el va presentar al seu país el novembre de 1995. Ho va fer en la tercera edició del Saló Internacional de l’Automòbil de Bogota, quan només tenia 18 anys. El va presentar com un model perfecte pels joves i, de fet, en va tenir un. L’hi van regalar quan va publicar l’exitós àlbum Pies descalzos. Aquesta vegada, però, l’ha recuperat per incloure’l a una cançó on fulmina l’ex i pare dels seus fills i la seva nòvia de 23 anys, Clara Chía.

Acusen Shakira de plagiar una cantant veneçolana – Youtube

Què és el Twingo?

El Twingo que ara està en boca de tothom és un cotxe de Renault que va començar a produir-se el 1992. Era un cotxe barat pensat per la gent jove. Tenia quatre places i es va vendre a Europa fins l’estiu del 2007. Després, el 2014, Renault el va redissenyar i des de llavors té cinc portes i el motor darrere. El 2020, a més, van presentar una nova versió elèctrica. La marca no ha dubtat a utilitzar aquesta publicitat gratuïta -tot i que no molt positiva- que els ha fet Shakira amb la cançó per fer un tuit on es fa ressò de la tornada de la cançó. “Pa tipos como tú. Puja el volum”, diuen en referència a la part més popular de la nova cançó de la colombiana.