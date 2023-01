Clara Chía, “molt integrada” en la família de Gerard Piqué

Gerard Piqué i Clara Chía han estat la parella del 2022. La seva relació ha generat pàgines i pàgines en les revistes del cor, que han anat plenes de titulars sobre ells. Cada vegada és més habitual veure’ls pel carrer de la mà i dedicant-se mostres d’estima sense amagar-se’n. Aquest desembre s’estava parlant d’una presumpta crisi entre ells quan van desmentir-los de cop amb un viatge en família. Van anar fins a Praga amb el germà del futbolista i la seva dona, el que demostrava que estaven bé i que la noia s’està integrant de meravella entre els Piqué.

La primera aparició pública de la parella va ser en un concert de La Cerdanya en la que també estaven presents els pares de l’ex de Shakira, el que va sorprendre molt perquè allò demostrava que ja l’havia presentat a la família. Les coses han anat molt ràpid entre ells, però de moment sembla que continuen feliços i amb ganes d’anar avançant etapes.

Clara Chía té molt bona relació amb els pares de Gerard Piqué | Telecinco

La família de Gerard Piqué, encantada amb Clara Chía

Doncs bé, aquesta sintonia amb la família política continua. La revista Diez Minutos publica avui unes fotografies que així ho demostren. Per què? En aparèixer Gerard Piqué i Clara Chía en companyia dels pares del blaugrana, amb els qui han passat el cap de setmana. Però no només això, sinó que han captat la noia agafada del braç de la sogra i això diu encara més.

Clara Chía, una més en la família de Gerard Piqué | Diez Minutos

La mare de Gerard Piqué i Shakira tenien “molta sintonia”, tal com confirma la mateixa revista. Ara bé, veure com s’ha comportat durant la separació no els hauria agradat i encara menys que hagi anat tan lluny i amb tantes presses per endur-se els nens a Miami. És per això que els sogres estan disposats a oblidar-la i a obrir-les portes -i els braços- a la nova xicota del seu fill: “Els pares han agafat molta estima a la jove en ser conscients que ella ha estat el gran suport del fill en el divorci”.

De moment, la parella continua unida i ben feliç a l’espera de la decisió final de Shakira sobre el trasllat a Miami. En un principi anava a marxar aquest dia de Reis, però la salut del pare estaria fent que es plantegi posposar el viatge.