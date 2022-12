Gerard Piqué i Clara Chía, de viatge romàntic entre rumors de crisi

Gerard Piqué i Clara Chía han marxat de viatge romàntic aquest pont, tal com demostren unes fotografies que s’han filtrat des de l’aeroport del Prat. Precisament aquest dijous, la parella era notícia en sortir a la llum una informació bomba que assegurava que travessaven una forta crisi i que, de fet, es creia que havien trencat. Doncs res més lluny de la realitat, tenint en compte que ara els han vist junts i de la mà de camí a “una coneguda ciutat europea” en la que desconnectaran el cap de setmana.

Clara Chia y Gerard Piqué, yéndose de viaje romántico a una conocida capital europea 📷💑💖



(Jueves 8 de Diciembre de 2022, Aeropuerto de Barcelona) 😘 pic.twitter.com/42FlUjfxaJ — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard ♥ClaGer♥ (@ClaGerFans) December 9, 2022

Lorena Vázquez i Laura Fa neguen que Gerard Piqué i Clara Chía estiguin en crisi

Les imatges de la parella parlen per si soles però, a més a més, també Laura Fa i Lorena Vázquez tenen informació sobre aquests primers rumors de crisi. Elles no tenen cap dubte: “Gerard i Clara continuen junts, feliços i enamorats. De fet, estan a punt de celebrar el primer aniversari junts”.

La fotografia a l’aeroport s’hauria pres a la primera hora d’aquest dijous, en la que s’evidencia que han anat per la terminal com una parella més, agafats de la mà i somrients. Van agafar un vol de línia regular, pel que expliquen a El Periódico, i fa pinta que només serà un viatge de cap de setmana perquè duien poc equipatge.

També han pogut parlar amb l’entorn de la parella, que desmenteix taxativament aquesta hipotètica crisi. Asseguren que no entenen per què s’han filtrat aquests rumors perquè no tenen “cap fonament” i afegeixen que Clara intenta passar “tot el temps lliure” amb Gerard Piqué i que aquesta setmana, els van tornar a veure en un restaurant japonès.

Primera discussió de Gerard Piqué i Clara Chía | Antena 3

Què deien les informacions sobre aquesta presumpta ruptura?

El programa de Telecinco, Socialité, donava el senyal d’alarma aquest dijous en fer-se ressò d’una informació que assegurava que la parella travessava “la seva pitjor crisi”. I quins motius donaven? Segons aquesta notícia, que ràpidament ha estat desmentida, Gerard Piqué s’hauria adonat que ha perdut molt amb la ruptura de Shakira: “Ell està molt trist després de la separació de la mare dels fills i això ha afectat la seva nova relació. En pocs mesos ha canviat radicalment de vida i s’estaria plantejant si abans era més feliç. Està molt afectat anímicament perquè no li agrada estar molts dies sense veure els fills”.