Així ha estat el cara a cara de Gerard Piqué i Shakira als jutjats

Gerard Piqué i Shakira s’han retrobat cara a cara en els jutjats de Barcelona a primera hora d’aquest matí. La cita era ineludible, tenint en compte que el jutge requeria la presència de tots dos per tal que corroboressin en persona que han arribat a un acord pel que fa a la custòdia dels fills. Aquest era el següent -i últim- pas abans del trasllat de la cantant colombiana cap a Miami, ciutat en la que residirà amb els nens a partir d’ara.

Els fotògrafs d’Europa Press i diversos testimonis han captat l’arribada de Shakira, tota vestida de negre i amb ulleres de sol. Ella ha volgut entrar per la porta del darrere, però no ha evitat ser vista. Tampoc sembla que ho volgués, per això, ja que s’ha parat a saludar la gent congregada. Ha arribat acompanyada d’un parell de guardaespatlles i dels advocats, que també havien d’estar presents en aquest tràmit administratiu en el que s’haurà de ratificar l’acord de separació davant del magistrat.

Shakira, captada a les portes de la ciutat de la justícia | Europa Press

Gerard Piqué, per la seva banda, ha fet la seva entrada per la porta principal i també se n’han aconseguit imatges. L’hem pogut veure amb gorra i roba ampla. No se sap quant durarà la reunió i tampoc no s’han filtrat detalls de què ha passat a l’interior o com ha estat la salutació entre l’exparella.

Gerard Piqué arriba als jutjats | Europa Press

L’entorn de Gerard Piqué lamenta que ell hagi estat vist com el dolent de la pel·ícula

El mateix mitjà s’ha posat en contacte amb amics i gent propera al blaugrana, els qui insisteixen en què consideren molt injust que s’hagi titllat Gerard Piqué com el dolent de la pel·lícula: “La batalla mediàtica l’hem perdut des de fa temps”. Ara només esperen que realment es compleixi l’acord per la custòdia dels nens i que pugui estar a prop d’ells el màxim de temps possible. En cas que el jutge ratifiqui les condicions que han signat, el que és més que probable que passi, Gerard Piqué disposarà de la custòdia dels petits Milan i Sasha deu dies al mes. Durant aquells dies, haurà de traslladar-se a Miami per estar amb ells durant el curs escolar. Ara bé, podrà endur-se’ls a Barcelona en les vacances, les que es creu que podrien aprofitar per passar temps amb la família paterna.