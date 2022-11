Shakira i Gerard Piqué es retrobaran als jutjats entre mesures inusuals

Shakira i Gerard Piqué es retrobaran el pròxim 1 de desembre a primera hora, una data que tots dos tenen marcada al calendari perquè serà llavors quan hauran de veure’s les cares en els jutjats de Barcelona. Els han citat a tots dos per tal de ratificar l’acord per la custòdia dels fills, un tràmit que no poden fer els advocats tal com asseguren a El Periódico.

Després de mesos de negociacions i una reunió final de gairebé 13 hores, l’exparella ratificarà davant del jutge que han arribat a la conclusió que el millor és que la cantant colombiana es traslladi a Miami amb els nens. Un cop superat aquest pas judicial, la sentència serà vàlida i no recurrible al cap de pocs dies.

La Vanguardia ha pogut saber que els jutjats han pres “mesures inusuals” per preservar la discreció i garanties de l’acord que ratificaran. Han demanat que la demana de separació estiguin encriptats i que només el jutge, el lletrat i el Ministeri Fiscal tinguin accés a l’expedient per evitar possibles filtracions.

Més detalls de la reunió de Gerard Piqué i Shakira | Europa Press

El trasllat de Shakira i els nens a Miami, cada vegada més imminent

Tot apunta a què el trasllat de Shakira i els petits serà imminent, encara que el seu entorn més proper nega que tinguin una data definitiva. El motiu del retard d’aquest viatge podria ser el mal moment de salut que torna a travessar el pare de la cantant, que ha hagut de ser ingressat una altra vegada.

La idea és que els nens comencin el curs escolar del pròxim gener ja a Florida, amb la qual cosa tampoc no poden trigar gaire en començar a preparar-ho tot. Ara només cal acabar de quadrar on es quedarà Gerard Piqué quan tingui la custòdia dels nens els 10 dies que li toquen per mes, si a un hotel de Miami o a una casa pròpia que estaria començant a buscar.

Aquest cap de setmana s’havia especulat amb el possible trasllat, ja que havien enxampat Shakira a l’aeroport amb els nens i un munt de maletes. Va dir-se que havia agafat el jet privat cap a Miami, però ara se sap que, en realitat, van passar uns dies a Cantàbria per practicar surf.