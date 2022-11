Trobada molt tensa entre Shakira i Gerard Piqué: mal rotllo i clatellada

Gerard Piqué i Shakira s’han retrobat públicament per primera vegada després de la signatura de l’acord per la custòdia dels fills. El fill gran jugava un partit de beisbol en el que en principi només acudiria el futbolista, ja que els nens estaven amb ell durant el cap de setmana. El que no s’esperava era que, de sobte, l’ex aparegués per allà sense avisar.

La cantant colombiana va arribar al camp acompanyada del seu germà per animar el Milan des de la grada. Tothom es fixava en ella ràpidament, ja que no dissimulava i començava a cridar com una mare orgullosa -i escandalosa-. Alguns testimonis d’aquesta primera retrobada han assegurat a Socialité, el programa dels dissabtes de Telecinco, que la tensió era més que evident entre ells. Shakira no feia més que cridar, passar-s’ho bé i fer-se fotos amb els fans. Gerard Piqué, mentrestant, ni tan sols la mirava i intentava passar desapercebut.

Tal com va passar en l’últim partit en el que van coincidir, molta gent diu que semblava que Shakira volia cridar l’atenció de Gerard Piqué desesperadament: “Ella volia que la mirés”. Un cop acabat el partit, tots dos entraven al camp amb la resta de pares. Ara bé, en el seu cas no hi havia ni salutació ni tampoc cap mirada: “S’han evitat i s’ha girat la cara“. Una actitud que arriba poc després que els fotògrafs veiessin Gerard Piqué i la nova nòvia, la Clara Chía, enmig d’una discussió en ple carrer.

Gerard Piqué i Shakira coincideixen i ni tan sols es miren a la cara | Europa Press

Gerard Piqué, incòmode en el retrobament amb Shakira | Europa Press

Shakira, contenta en el partit del fill | Europa Press

Shakira evidencia el mal rotllo amb Gerard Piqué també a Instagram

Aquest mal rotllo també s’ha evidenciat a través de les xarxes socials, quan Shakira ha publicat una fotografia amb el fill per felicitar-lo per la bona feina en el partit: “Felicitats a Milan i el seu equip per aquest torneig. Totes les mares estem molt orgulloses de vostès per la seva perseverança i dedicació. Bravo, subcampions de la copa Catalunya Sub10!”. En el que molts s’han fixat, per tant, ha estat en què només es referís a les mares en aquest escrit. Estava criticant Gerard Piqué en aquesta indirecta?

Shakira felicita el fill públicament | Instagram

El que queda clar és que la relació entre ells es troba en uns moments molt complicats, tenint en compte que ni tan sols se saluden quan saben que estan en públic i tothom es fixarà en la seva interacció.