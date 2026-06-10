El govern de Salvador Illa ha quedat aquest dimecres completament sol davant la resta de comunitats autònomes en el conflicte entre el Ministeri de Sanitat i els metges convocats a la vaga de la setmana que ve. Totes les autonomies, excepte Catalunya, han signat una carta conjunta per instar la ministra de Sanitat, Mónica García, a reobrir “amb urgència” les negociacions amb els sindicats i intentar evitar l’aturada prevista per als pròxims dies.
L’escrit s’ha enviat abans de la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, convocada per abordar la reforma de l’Estatut Marc del personal sanitari. Les comunitats consideren que el conflicte continua obert i reclamen al ministeri que recuperi el diàleg amb els representants dels professionals. A la carta, les comunitats recorden que la reforma de l’estatut és competència exclusiva del govern espanyol i lamenten que siguin elles les que hagin d’assumir les conseqüències assistencials i organitzatives derivades de la vaga. Els territoris signants consideren que la convocatòria d’aturades demostra que no s’ha assolit el consens necessari amb el col·lectiu mèdic i reclamen un procés de negociació “obert, real, efectiu i constructiu”. També demanen mesures estructurals per afrontar els problemes d’un sistema sanitari marcat per la falta de professionals i l’envelliment de la població.
Salut es desmarca i més tard matisa
Poques hores després que transcendís que Catalunya era l’única autonomia que no s’havia sumat a la iniciativa, el Departament de Salut ha difós un comunicat per justificar la seva posició. La conselleria assegura que no adherir-se al text “no implica desacord amb el contingut” i afirma que comparteix “part de les reflexions” expressades per la resta de territoris. La negativa respon al fet que Salut no vol donar suport a “iniciatives que puguin aprofundir en el context de conflictivitat actual”. El departament defensa que la futura reforma de l’Estatut Marc ha de respectar plenament les competències autonòmiques i reclama preservar els espais de negociació oberts actualment a la sanitat concertada catalana. Amb aquesta posició, el Govern evita sumar-se a la pressió conjunta exercida per la resta de comunitats autònomes sobre Mónica García, tot i admetre que comparteix bona part dels arguments recollits en la carta.
Defensa del marc competencial
En el comunicat, la conselleria insisteix en la necessitat de respectar el repartiment competencial i reivindica els mecanismes de negociació ja existents amb les organitzacions sindicals. També assegura que aposta per tots aquells espais de diàleg que permetin acostar posicions i construir consensos. A més, el Departament de Salut qüestiona l’oportunitat de la reunió convocada aquest dimecres pel ministeri, argumentant que arriba pocs dies després que el Consell de Ministres aprovés l’avantprojecte de reforma de l’Estatut Marc per iniciar-ne la tramitació.