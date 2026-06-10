El gobierno de Salvador Illa ha quedado este miércoles completamente solo frente al resto de comunidades autónomas en el conflicto entre el Ministerio de Sanidad y los médicos convocados a la huelga de la semana que viene. Todas las autonomías, excepto Cataluña, han firmado una carta conjunta para instar a la ministra de Sanidad, Mónica García, a reabrir «con urgencia» las negociaciones con los sindicatos e intentar evitar el paro previsto para los próximos días.

El escrito se ha enviado antes de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, convocada para abordar la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario. Las comunidades consideran que el conflicto continúa abierto y reclaman al ministerio que recupere el diálogo con los representantes de los profesionales. En la carta, las comunidades recuerdan que la reforma del estatuto es competencia exclusiva del gobierno español y lamentan que sean ellas las que deban asumir las consecuencias asistenciales y organizativas derivadas de la huelga. Los territorios firmantes consideran que la convocatoria de paros demuestra que no se ha alcanzado el consenso necesario con el colectivo médico y reclaman un proceso de negociación «abierto, real, efectivo y constructivo». También piden medidas estructurales para afrontar los problemas de un sistema sanitario marcado por la falta de profesionales y el envejecimiento de la población.

Médicos protestan en la plaza de Sant Jaume / ACN

Salut se desmarca y más tarde matiza

Pocas horas después de que trascendiera que Cataluña era la única autonomía que no se había sumado a la iniciativa, el Departamento de Salud ha difundido un comunicado para justificar su posición. La consejería asegura que no adherirse al texto «no implica desacuerdo con el contenido» y afirma que comparte «parte de las reflexiones» expresadas por el resto de territorios. La negativa responde al hecho de que Salut no quiere apoyar «iniciativas que puedan profundizar en el contexto de conflictividad actual«. El departamento defiende que la futura reforma del Estatuto Marco debe respetar plenamente las competencias autonómicas y reclama preservar los espacios de negociación abiertos actualmente en la sanidad concertada catalana. Con esta posición, el Gobierno evita sumarse a la presión conjunta ejercida por el resto de comunidades autónomas sobre Mónica García, aunque admite que comparte buena parte de los argumentos recogidos en la carta.

Defensa del marco competencial

En el comunicado, la consejería insiste en la necesidad de respetar el reparto competencial y reivindica los mecanismos de negociación ya existentes con las organizaciones sindicales. También asegura que apuesta por todos aquellos espacios de diálogo que permitan acercar posiciones y construir consensos. Además, el Departamento de Salud cuestiona la oportunidad de la reunión convocada este miércoles por el ministerio, argumentando que llega pocos días después de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de reforma del Estatuto Marco para iniciar su tramitación.