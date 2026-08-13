Daniel Muriel, el actor de Escenas de matrimonio, Servir y proteger o La que se avecina, ha preocupado a sus seguidores con la última publicación que ha hecho en Instagram. Casado con la también actriz Candela Serrat, la hija de Joan Manuel Serrat, ha compartido una instantánea que lo muestra con uno de los ojos cubiertos con un parche. ¿Qué le ha pasado? En un primer momento, solo dijo que se perdería el eclipse por culpa de ese incidente. Y, ahora, sabemos más detalles del problema de salud que le ha causado este revuelo.
«Conozco a alguien que hoy no verá el eclipse… He tenido un accidente y tengo una herida en la córnea, pero estoy bien. No os preocupéis«, ha explicado él mismo en un texto tranquilizador que ha compartido en su perfil privado. En las fotos se le ve sonriendo y con cara de aparente tranquilidad, pero eso no significa que no esté preocupado por un susto que tiene que ver con una parte importantísima de su cuerpo. No ha querido alimentar las especulaciones, pero tampoco ha dado detalles de qué ha pasado exactamente y cómo ha sido este accidente del que habla. ¿Cómo se ha podido hacer una herida en la córnea del ojo?
Lo que sí ha hecho Daniel Muriel ha sido advertir a todos sus seguidores de la importancia de disfrutar del eclipse bien protegidos. Se había dicho por activa y por pasiva que mirar directamente al sol durante este fenómeno podía ser peligroso, que para verlo bien y con seguridad se debían usar las gafas de protección homologadas.
El actor, que había estado con la oftalmóloga por culpa de su lesión ocular, tenía información privilegiada sobre este tema y la ha querido publicar: «Os quería decir que nuestra oftalmóloga nos ha explicado que nadie debe mirar directamente al eclipse, con o sin gafas. Hacedme caso, que no vale la pena ningún tipo de herida en el ojo«, ha escrito con conocimiento de causa.
Daniel Muriel y Candela Serrat, enamorados después de 10 años juntos
La historia de amor entre Dani Muriel y Candela Serrat comenzó en el plató de la serie Seis hermanas, donde se conocieron y se enamoraron. Este 2026, la pareja ha celebrado una década de relación, después de que ambos compartieran en las redes sociales que su primer beso fue hace diez años. Su historia dio un paso más el 8 de junio del 2019, de hecho, cuando pasaron por el altar en una romántica boda en Menorca. Un año más tarde dieron la bienvenida a su primera hija, Mérida, y cuatro años después nació el pequeño Dani que acaba de celebrar su segundo aniversario.
«Hola, amor mío. Te escribo estas palabras porque hoy hace 10 años que nos dimos el primer beso y comenzó nuestra historia. 10 años que han pasado en un suspiro. 10 años de vida juntos. ¿Podemos hacer un poco más?«, deseaba en una carta pública que enterneció a los seguidores.
Una pareja muy tierna que ahora se centrará en la recuperación del actor.