Platón, filósofo, sobre la curiosidad: «No hay que obligar a los niños a aprender»

La educación de nuestros hijos es un caudal de preocupaciones que nos quita el sueño. Queremos que tengan éxito, que sean felices, que puedan enfrentarse al mundo con una solidez incuestionable.

Invertimos tiempo, dinero, energía sin fin. Pero, ¿y si estamos cometiendo un error fundamental desde la base? Un desconcertante error que, sin querer, está minando su futuro?

Hay una verdad oculta, tan antigua como el pensamiento, que hemos dejado de lado. Una sabiduría imprescindible de un maestro que modeló nuestra civilización.

El secreto no radica en la imposición. El verdadero truco para un aprendizaje profundo es despertar la curiosidad. Y aquí es donde la mayoría fallamos.

Plató, el gigante de la filosofía, lo dejó cristalino hace milenios. Su sentencia es un golpe directo a nuestra manera de concebir la enseñanza.

«No se debe obligar a los niños a aprender», afirmó con una claridad impactante. (Sí, nosotros también quedamos con la boca abierta). Esta es la clave definitiva.

La paradoja de la educación obligatoria

Parece una idea casi revolucionaria hoy en día. Incluso puede parecer temeraria, en plena era de la educación universal y obligatoria.

Es innegable que el acceso a la escuela para todos es uno de los grandes logros sociales del mundo moderno. Ha erradicado el analfabetismo, ha abierto miles de puertas. Es un éxito colectivo.

Pero hemos confundido peligrosamente el derecho social a la educación con la idea de que el aprendizaje puede ser obligatorio. Y aquí radica el gran error, el punto ciego que Platón ya señalaba.

Nadie puede obligar a nadie a aprender de verdad. El conocimiento, para ser sólido y duradero, debe presentarse siempre como un camino a explorar. Una aventura personal.

«Solo se debe mostrar el camino, para que cada uno piense por sí mismo», añadió Platón. Esto es absolutamente imprescindible para la formación de mentes brillantes.

La diferencia entre simplemente «enseñar» y «hacer aprender» es abismal. Y en esta diferencia se puede perder el potencial inaudito de nuestros jóvenes.

Sócrates, el maestro de las preguntas

La filosofía de su maestro, Sócrates, ya ponía en práctica esta idea con un método sublime. Su mayéutica no daba respuestas prefabricadas. Se dedicaba a hacer preguntas.

Preguntas que guiaban. Preguntas que despertaban el pensamiento propio. Como una partera ayuda a dar a luz a un ser, Sócrates ayudaba a «dar a luz» las ideas que ya estaban dentro del alumno.

Hoy, la ciencia ha dado la razón a esta intuición milenaria. En 1978, Norman Slamecka y Peter Graf definieron un concepto vital: el efecto de generación.

La regla es impactante y sencilla: recordamos infinitamente mejor aquello que generamos nosotros mismos. Nuestros propios pensamientos, nuestras ideas, nuestros argumentos.

No lo que hemos leído o escuchado pasivamente. Y menos aún lo que nos han obligado a repetir. Esto explica por qué las copas memorísticas se borran y el conocimiento real se consolida con autonomía.

El coste oculto de la sobreprotección

Todos los padres que conozco quieren que sus hijos tengan pensamiento crítico. ¿Quién diría que no a formar adultos capaces de discernir entre la verdad y la mentira en un mundo lleno de desinformación?

Pero aquí reside una trampa mortal. El pensamiento crítico solo puede nacer y crecer donde hay autonomía. Y esta es nuestra Asignatura Pendiente masiva como sociedad.

Psicólogos infantiles como Álvaro Bilbao o figuras de la filosofía como José Antonio Marina, lanzan una alerta roja. Los niños de hoy son víctimas de una sobreprotección asfixiante.

En nuestro afán de allanarles cada camino, de evitarles el mínimo sufrimiento o el más pequeño error, estamos limando su autonomía. Y sin autonomía, no hay pensamiento crítico real.

Es un círculo vicioso fatal que estamos alimentando sin darnos cuenta. (Nos duele decirlo, pero es la cruda verdad que debemos afrontar). El coste a largo plazo es incalculable.

Permitir que nuestros hijos se equivoquen es el primer paso para construir mentes libres. Su futuro depende de eso.

El filósofo David Pastor Vico lo resume con una acción engañosamente sencilla, pero profundamente radical: si quieres que tus hijos piensen por sí mismos, llévalos al parque.

Permite que contrasten su mundo con el de otros niños. Que negocien, que caigan, que se levanten. Que vivan. Que resuelvan sus propios conflictos. Es un truco que puede cambiar las reglas del juego para su educación.

El reto definitivo: mostrar el camino

Este es el verdadero desafío, el que nos define como educadores. Dejar que nuestros hijos sean quienes son. Incluso si eso significa que piensen diferente de nosotros.

O que tomen caminos que no esperamos. O que no cumplan con nuestras expectativas. (Sí, esta parte es la más dura de asumir para muchos).

Carl Gustav Jung ya lo sentenció: madurar significa diferenciarse. La individuación consiste en construir una identidad propia, alejada de las expectativas ajenas. Es el secreto de la felicidad.

No podemos obligarlos a aprender ni a pensar como nosotros. Solo podemos, como insistió Platón, mostrarles el camino. El regalo definitivo que les podemos hacer. Su salvavidas.

Actúa ahora: la libertad de pensar

El tiempo corre sin detenerse. Las decisiones que tomamos hoy configuran la mente de nuestros hijos mañana. No podemos permitir que sigan siendo copias diluidas de nuestras expectativas.

¿Quieren que sus hijos sean autónomos? ¿Valientes? ¿Capaces de navegar en un mundo complejo e incierto? Entonces, debemos dejarles ser ellos mismos. Con todo lo que eso implica: riesgos, miedos, pero también oportunidades inauditas.

Rechazar la sobreprotección es un acto de amor radical. Es el secreto más grande para que desarrollen un pensamiento crítico que los haga invencibles ante cualquier desafío. Una solución vital que no encontraremos en ningún manual.

¿Cuál es el primer paso que darás, hoy mismo, para mostrarles el camino hacia su propia mente? El futuro les espera.