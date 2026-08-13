Plató, filòsof, sobre la curiositat: «No s’ha d’obligar els nens a aprendre»

L’educació dels nostres fills és un cabal de preocupacions que ens roba la son. Volem que tinguin èxit, que siguin feliços, que puguin enfrontar-se al món amb una solidesa inqüestionable.
Invertim temps, diners, energia sense fi. Però, i si estem cometent un error fonamental des de la base? Un desconcertant error que, sense voler, està minant el seu futur?
Hi ha una veritat oculta, tan antiga com el pensament, que hem deixat de banda. Una saviesa imprescindible d’un mestre que va modelar la nostra civilització.
El secret no rau en la imposició. El veritable truc per a un aprenentatge profund és despertar la curiositat. I aquí és on la majoria fallam.
Plató, el gegant de la filosofia, ho va deixar cristal·lí fa mil·lennis. La seva sentència és un cop directe a la nostra manera de concebre l’ensenyament.
“No s’ha d’obligar els nens a aprendre”, va afirmar amb una claredat impactant. (Sí, nosaltres també vam quedar amb la boca oberta). Aquesta és la clau definitiva.
La paradoxa de l’educació obligatòria
Sembla una idea gairebé revolucionària avui dia. Fins i tot pot semblar temeraria, en plena era de l’educació universal i obligatòria.
És innegable que l’accés a l’escola per a tothom és un dels grans èxits socials del món modern. Ha erradicat l’analfabetisme, ha obert milers de portes. És un guany col·lectiu.
Però hem confós perillosament el dret social a l’educació amb la idea que l’aprenentatge pot ser obligatori. I aquí rau el gran error, el punt cec que Plató ja assenyalava.
Ningú pot obligar ningú a aprendre de veritat. El coneixement, per ser sòlid i durador, ha de presentar-se sempre com un camí a explorar. Una aventura personal.
“Només s’ha de mostrar el camí, perquè cadascú pensi per si mateix”, va afegir Plató. Això és absolutament imprescindible per a la formació de ments brillants.
La diferència entre simplement “ensenyar” i “fer aprendre” és abismal. I en aquesta diferència es pot perdre el potencial inaudit dels nostres joves.
Sòcrates, el mestre de les preguntes
La filosofia del seu mestre, Sòcrates, ja posava en pràctica aquesta idea amb un mètode sublim. La seva maièutica no donava respostes prefabricades. Es dedicava a fer preguntes.
Preguntes que guiaven. Preguntes que despertaven el pensament propi. Com una llevadora ajuda a parir un ésser, Sòcrates ajudava a “parir” les idees que ja eren dins de l’alumne.
Avui, la ciència ha donat la raó a aquesta intuïció mil·lenària. L’any 1978, Norman Slamecka i Peter Graf van definir un concepte vital: l’efecte de generació.
La regla és impactant i sencilla: recordem infinitament millor allò que generem nosaltres mateixos. Els nostres propis pensaments, les nostres idees, els nostres arguments.
No el que hem llegit o escoltat passivament. I menys encara el que ens han obligat a repetir. Això explica per què les copes memorístiques s’esborren i el coneixement real es consolida amb autonomia.
El cost ocult de la sobreprotecció
Tots els pares que conec volen que els seus fills tinguin pensament crític. Qui diria que no a formar adults capaços de discernir entre la veritat i la mentida en un món ple de desinformació?
Però aquí resideix una trampa mortal. El pensament crític només pot néixer i créixer on hi ha autonomia. I aquesta és la nostra Assignatura Pendente massiva com a societat.
Psicòlegs infantils com Álvaro Bilbao o figures de la filosofia com José Antonio Marina, llancen una alerta roja. Els nens d’avui són víctimes d’una sobreprotecció asfixiant.
En el nostre afany d’aplanar-los cada camí, d’evitar-los el mínim patiment o el més petit error, estem llimant la seva autonomia. I sense autonomia, no hi ha pensament crític real.
És un cercle viciós fatal que estem alimentant sense adonar-nos. (Ens dol dir-ho, però és la crua veritat que hem d’afrontar). El cost a llarg termini és incalculable.
Deixar que els nostres fills s’equivoquin és el primer pas per construir ments lliures. El seu futur depèn d’això.
El filòsof David Pastor Vico ho resumeix amb una acció enganyosament senzilla, però profundament radical: si vols que els teus fills pensin per si mateixos, porta’ls al parc.
Permet que contrastin el seu món amb el d’altres nens. Que negociïn, que caiguin, que s’aixequin. Que visquin. Que resolguin els seus propis conflictes. És un truc que pot canviar les regles del joc per a la seva educació.
El repte definitiu: mostrar el camí
Aquest és el verdader desafiament, el que ens defineix com a educadors. Deixar que els nostres fills siguin qui són. Fins i tot si això significa que pensin diferent de nosaltres.
O que prenguin camins que no esperem. O que no compleixin les nostres expectatives. (Sí, aquesta part és la més dura d’assumir per a molts).
Carl Gustav Jung ja ho va sentenciar: madurar significa diferenciar-se. La individuació consisteix a construir una identitat pròpia, allunyada de les expectatives alienes. És el secret de la felicitat.
No podem obligar-los a aprendre ni a pensar com nosaltres. Només podem, com va insistir Plató, mostrar-los el camí. El regal definitiu que els podem fer. El seu salvavides.
Actua ara: la llibertat de pensar
El temps corre sense aturar-se. Les decisions que prenem avui configuren la ment dels nostres fills demà. No podem permetre que segueixin sent còpies diluïdes de les nostres expectatives.
Volen que els seus fills siguin autònoms? Valents? Capaços de navegar en un món complex i incert? Aleshores, hem de deixar-los ser ells mateixos. Amb tot el que això implica: riscos, pors, però també oportunitats inaudites.
Rebutjar la sobreprotecció és un acte d’amor radical. És el secret més gran per a que desenvolupin un pensament crític que els faci invencibles davant qualsevol desafiament. Una solució vital que no trobarem en cap manual.
Quin és el primer pas que faràs, avui mateix, per mostrar-los el camí cap a la seva pròpia ment? El futur els espera.