Paula Echevarría ha lamentat, fa pocs dies, la mort del seu pare. L’actriu asturiana estava molt unida a ell i, sempre que passa amb la pèrdua d’un ésser estimat tan proper, els dies posteriors són molt durs. Doncs aquest dol ha coincidit amb el seu 49è aniversari, una data assenyalada en la que avui tindrà molt present l’absència del seu pare. Serà la primera vegada que no la feliciti i això la té molt trista, tal com ha confessat en una carta que ha compartit al seu perfil d’Instagram.
“Avui és el meu aniversari… Durant 48 anys, a les 7 de la tarda en punt (l’hora que vaig néixer) sempre vaig rebre un petó, una felicitació, un missatge o una trucada del meu pare estigués on estigués. Mai ho feia abans d’aquella hora”, ha explicat. I, és per això, que confia que li pugui enviar un petó des d’allà on sigui a la mateixa hora: “Avui estaré molt atenta al teu senyal, papa, sé que trobaràs la forma de fer-ho”.
Paula Echevarría fa anys en un moment “difícil” i “amb molt de dolor”. Ara bé, ha intentat fer un esforç per intentar tenir una mica de positivisme: “Si miro una mica més enllà del dolor veig la realitat, veig la meva mare, els meus fills, la meva parella, el meu germà, les meves nebodes, la cunyada, els meus tiets, els meus amics…”. L’actriu s’adona que tenen salut i que estan “molt ben acompanyats”: “Veig una vida per endavant per gaudir i viure. Gràcies una vegada més per tot l’amor que ens esteu donant“.
Paula Echevarría no celebrarà l’aniversari a Marbella com fa sempre
No ha compartit la causa de la mort del pare, que ha perdut la vida als 76 anys, però sí que ha confessat que els últims anys han estat durs: “Estava malalt i ha travessat un procés dur i llarg“. Fonts properes a ella han explicat a la premsa rosa que es trobava a Madrid quan va rebre una trucada que va precipitar-ho tot: “La van avisar que el pare estava crític i va viatjar d’urgència fins a Astúries”. Al comiat va estar present tot el seu cercle, un últim adeu en el qual se la va poder veure molt afectada com és lògic.
Aquest ha estat “un cop molt fort“, però ara només vol agrair a la vida haver-li donat “el millor pare” i haver-li deixat gaudir “tant” d’aquests 49 any: “Gràcies per tot el que tinc al meu voltant per gaudir els anys que han de venir”. Aquest aniversari no l’ha celebrat com fa habitualment, amb una gran festa a Marbella que coincideix amb el Festival Starlite. En aquesta ocasió, ha volgut passar el dia refugiada amb la seva família: “Paula està destrossada per la mort del pare i estarà acompanyada pels seus en una jornada marcada pel dol”, ha escrit des de Vanitatis.