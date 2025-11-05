Paula Echevarría i William Levy han estat els convidats de l’últim programa d’El Hormiguero, un episodi que ha servit per conèixer un dels pitjors moments que ha viscut l’actriu en tota la seva vida. La idea era que promocionessin la nova sèrie que protagonitzen, la que la retorna a la interpretació després d’uns quants anys més centrada a la televisió: “Sense adonar-me’n, feia quatre o cinc anys que no treballava en cap ficció i ho trobava a faltar, tenia curiositat per tornar-hi“.
Però tornem a l’episodi de por que ha compartit l’asturiana. La sèrie aquesta l’han rodat a les Illes Canàries i, durant el vol cap allà, que va tenir lloc el mateix cap de setmana de la DANA de València, Paula Echevarría va passar un moment horrible: “Allà sempre fa molt de vent i l’aeroport no és que sigui enorme. Doncs bé, aquell dia estava volant i vaig enxampar una tempesta tan ferotge que va fer que patís per la meva vida… fins al punt que vaig escriure un missatge de comiat“.
L’escena hauria estat digna de pel·lícula dramàtica: “Hi havia molts crits a l’avió la gent resava… Mentre aterràvem, va haver-hi un moment bastant complicat. La gent no feia més que cridar i ho vaig passar realment malament. Vaig passar tanta por que vaig arribar a escriure un missatge de comiat“. No recorda exactament què va escriure en el missatge de comiat, el que afortunadament va poder esborrar tan bon punt van tocar terra: “El pilot va ser un heroi i va poder fer-ho bé. El text era maco i emotiu, però veure’t escrivint aquell missatge…“, ha rememorat visiblement emocionada.
Aquelles turbulències tan exagerades els van fer pensar que moririen, un moment de caos que també hauria preocupat de debò el pilot. De fet, quan Paula Echevarría va explicar el que li havia passat en el rodatge va sentir que els companys deien que el pilot d’una altra companyia també havia reconegut que havien aconseguit aterrar “de miracle“. En el seu cas, l’horror va ser real també perquè tot just davant tenia una companya de la sèrie amb el seu nadó de tres mesos en braços: “Jo no feia més que pensar en el nen… i vaig decidir acomiadar-me en un missatge que tenia preparat per si havia d’enviar-lo en qualsevol moment. Em preguntava com podia ser que acabés morint allà i en aquell moment, que no podia ser“.
Paula Echevarría diu què li preocupa més sobre el futur dels fills
Paula Echevarría viu un moment molt dolç professionalment, però també en la seva vida privada. Amb Miguel Torres estan millor que mai i la relació amb els dos fills és magnífica, si fem cas al que diu a la premsa sempre que li pregunten sobre el tema. Ara, en aquesta entrevista, ha tret a la llum què és el que més li preocupa sobre el futur de tots dos.
De la filla, la Daniela que va tenir amb David Bustamante, diu que espera que sigui feliç i que sàpiga fer feliç els altres: “En aquesta vida, hem de ser més empàtics i posar-nos al lloc dels altres per intentar no fer mal gratuït a ningú. Aquest és el mantra que més li repeteixo”, ha dit.
Ella no va ser una adolescent tan bona com la filla, pel que ha confessat davant de Pablo Motos: “Jo vaig ser un horror… però vaig empatitzar molt amb la meva mare perquè no volia fer-li patir. En aquest sentit, m’he portat bé. La meva era molt estricta i si em deia a les deu a casa protestava, però després arribava a menys cinc. Si arribava més tard creia que patiria i pensava que de què em serviria”.