Paula Echevarría confessa que va voler desaparèixer: “Època convulsa”

Paula Echevarría sempre ha tingut una relació complicada amb la premsa, uns professionals als que ha criticat més d’una vegada. És cert que no sempre s’ha parlat bé d’ella a les revistes, així com que també se la va perseguir fins a l’extenuació quan va saber-se que s’havia separat per sorpresa de David Bustamante. Aquesta setmana ha presentat la nova temporada de Got Talent, el programa de Telecinco en el que forma part del jurat. I d’aquí, ha passat a voler parlar amb els reporters que van apropar-se a l’acte promocional d’un conegut dissenyador que va voler convidar-la. En totes dues ocasions ha volgut deixar clar que travessa un moment molt dolç: “Estic molt feliç i contenta“.

L’actriu no ha dubtat en reflexionar sobre quins són els seus espais de pau: “Tinc molts llocs que m’ajuden a connectar amb mi mateixa, llocs en què vaig ser feliç i en què he deixat alguna cosa de mi. El meu refugi principal és el meu poble, per això, ja que ha estat el lloc en què m’he refugiat quan he tingut èpoques de molt estrès per circumstàncies personals o professionals”, explica a Vanitatis.

Precisament amb aquest tema sobre la taula, Paula Echevarría ha sorprès amb una confessió: “Va haver-hi només un moment en la meva vida en què vaig voler estar allunyada completament del focus mediàtic. En aquell moment hauria desitjat estar en una illa deserta, però no vaig poder desaparèixer perquè tenia una nena petita, la seva escola i no podia marxar. Aquella va ser una època molt convulsa i massa atabalant… Allà vaig aprendre que sempre he de seguir. Perquè a mi no m’importa, en general, que la gent em conegui i no m’importa que els mitjans de comunicació parlin de mi en un moment concret. El que em molesta és que es diguin mentides i es tergiversi la realitat”.

Paula Echevarría, contenta en la presentació de Got Talent | Europa Press

Paula Echevarría reconeix que li agradaria estar en una illa deserta una temporada

Segurament l’actriu es refereix al moment del divorci de David Bustamante, un anunci que va pillar la premsa rosa totalment desprevinguda perquè sempre s’havien mostrat molt enamorats i mai no havien donat cap pista que indiqués que podien estar en crisi. Diu que li hauria agradat desaparèixer del mapa a una illa deserta, el que creu que seria divertit: “Vaig viure sola durant molts anys i no em desagradava. Jo sé estar amb mi mateixa, per això, m’ho passo bé estant sola i em perdono si la faig grossa. Ara mateix la meva casa sempre està plena de gent perquè tinc el meu xicot, la meva filla adolescent i un nen de 17 mesos. Cada dia necessito una hora per estar sola i encaixar totes les peces que tinc al meu cap, per preguntar-me internament si sóc feliç”.

Paula Echevarría va engreixar-se molt després de l’embaràs, però ara fa balanç i s’adona que no la van criticar gens ni mica: “M’han criticat més en èpoques en què he estat molt prima per culpa de l’estrès, la veritat. A mi el que em fa gràcia és que quan veig comentaris negatius, sempre dona la casualitat que en el perfil d’aquelles persones no té cap publicació… Les crítiques no m’afecten el més mínim. No em fio de la gent que m’estima a la xarxa sense conèixer-me i tampoc d’aquells que m’odien sense conèixer-me”, reflexiona.

Paula Echevarría porta lligada a la televisió molts anys, una carrera professional que li ha donat moltes alegries i que també l’ha ajudat a fer molts diners. Aquesta fama comporta inevitablement la pressió mediàtica, el que queda clar que és l’inconvenient que més li molesta.