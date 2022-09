Empitjora l’estat del fill de Camilo Sesto després del microinfart cerebral

Camilo Blanes continua ingressat a l’hospital, el que demostra que encara arrossega problemes de salut greus després del microinfart cerebral que va patir la setmana passada. El fill de Camilo Sesto va requerir l’assistència d’un hospital medicalitzat, el que va traslladar-se a casa seva per atendre’l després que ell es negués a acudir al centre hospitalari. Poc després va saber-se que el problema era que no es veia capaç d’anar-hi pel seu propi peu.

20 Minutos aporta avui més informació al respecte i assegura que el seu estat no està evolucionant tan favorablement com s’esperaven. El que més preocupa als metges seria la dràstica pèrdua de pes que ha experimentat el cantant, així com la manca de gana. No vol menjar res i això no és bo: “Li estan fent diverses proves per esbrinar quina és la causa que ha provocat aquesta última descompensació en ella”.

Cal recordar que les últimes imatges que es tenen d’ell van preocupar el seu entorn, tenint en compte que se’l veia amb dificultats per caminar. De fet, la mare i un amic havien d’arrossegar-lo pràcticament per ajudar-lo a moure’s. El noi anava ocult darrere d’un gran barret d’hivern, amb ulleres de sol i també mascareta per intentar que la premsa no el descobrís. No va servir de res aquesta disfressa, però.

Camilo Blanes no pot caminar per ell sol | Europa Press

La família de Camilo Blanes està molt preocupada pel seu estat de salut

La premsa rosa està pendent de totes les novetats en el seu estat, el que continua sense millorar el més mínim. Ja són molts mesos malalt i angoixa veure que cap tractament no funciona. La família no ha volgut oferir declaracions al respecte i tot són especulacions, ja que realment no se sap què és el que té el fill de Camilo Sesto. El temps dirà si acaben traient a la llum el diagnòstic o si prefereixen mantenir-ho reservat només a l’àmbit familiar.