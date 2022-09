Nacho Palau inicia la quimioteràpia, més prim i amb els cabells més curts

Nacho Palau ha rebut l’alta hospitalària, una bona notícia que ha tranquil·litzat els seguidors pocs dies després de ser fotografiat en cadira de rodes a les portes del centre. L’ex de Miguel Bosé ha estat diagnosticat amb càncer de pulmó, una malaltia que confia poder superar gràcies a les sessions de quimioteràpia que està rebent. Després d’unes setmanes desaparegut d’Instagram, hi ha tornat amb una fotografia que mostra que s’ha tallat els cabells enmig d’aquest procés: “Sempre somrient a la vida, gràcies a tots aquells que esteu allà que sou moltíssims. Gràcies de debò, de tot cor”.

Nacho Palau reapareix també a Instagram

La germana de Nacho Palau publica fotografies del seu canvi de look

Si realment hem vist més fotografies del canvi de look de Nacho Palau ha estat gràcies a la germana, que n’ha compartit unes quantes d’aquests últims dies amb ell des que ha rebut l’alta. El canvi físic de l’exconcursant de Supervivientes és evident, especialment si el comparem amb el que tenia abans de marxar a Hondures. Va ser en tornar d’aquella experiència que va notar que es trobava molt malament i que començava a tenir problemes de respiració, el que li va donar ales per acudir a urgències i per sotmetre’s a diverses proves.

Amb els cabells més curts i més prim, Nacho Palau reapareix en unes fotografies molt tendres amb la família: “Amor pur. Per fi amb tu, germà. T’estimo”, li dedica ella en diversos posts. En tots ells veiem el Nacho somrient una altra vegada, el que deixa clar que diu la veritat quan assegura que es pren aquesta lluita amb molt d’optimisme.

Nacho Palau rep l’alta hospitalària | Instagram

Nacho Palau reapareix enmig de la quimioteràpia | Instagram

A més a més, la germana de Nacho Palau també ha volgut aprofitar per unir-se al cunyat. Cristina, el nou nòvio de l’escultor, no s’ha separat al seu costat en cap moment i la germana de Nacho li vol agrair: “Sincronia immediata. Benvingut a la meva vida, d’aquí a l’infinit”.

La germana de Nacho Palau i Cristian, la nova parella de l’escultor | Instagram

Nacho Palau continua centrat en la lluita contra el càncer, una quimioteràpia que sempre és dura però que pot tenir resultats molt bons.