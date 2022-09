Nacho Palau, a les portes de l’hospital en cadira de rodes

Nacho Palau continua immers en la quimioteràpia, un tractament duríssim però que confia que l’ajudi a superar el càncer de pulmó que li han diagnosticat recentment. L’exparella de Miguel Bosé notava problemes respiratoris i va acudir a urgències perquè li fessin proves, les que provaven que tenia la mateixa malaltia que la mare.

Les primeres sessions van provocar-li una fatiga extrema, així que els metges van recomanar-li que continués ingressat un parell de setmanes més. I així ho està fent l’escultor, que aquesta setmana apareix a la portada de la revista Semana en una foto a les portes de l’hospital. El problema és que aquesta instantània ha preocupat els seus seguidors, ja que se’l veu amb cadira de rodes. Al seu costat, en Cristian, el xicot que no se separa del seu costat des que li descobrissin que és malalt de càncer.

Nacho Palau, caçat amb cadira de rodes | Semana

L’escultor continua ingressat mentre rep la quimioteràpia | Europa Press

Nacho Palau continua ingressat a l’hospital

Les últimes novetats sobre l’estat de salut de Nacho Palau eren optimistes. Sembla que a poc a poc va trobant-se millor i els metges li haurien assegurat que aviat podrà rebre l’alta mèdica. Mentrestant, però, prefereixen tenir-lo controlat per veure com evoluciona i com es va trobant enmig de la quimioteràpia.

En el missatge que va publicar a Instagram quan el van diagnosticar, va demostrar que confia que tot sortirà bé: “Puc confirmar després de moltes proves que estic passant un càncer pulmonar que fins ara no tenia nom ni tractament, el que començaré immediatament. Em sento optimista, amb ganes de viure i superar aquesta malaltia”, deia. Aquest dissabte el podrem veure a televisió en una entrevista a Déjate querer, el programa de Telecinco que presenta Toñi Moreno. És un programa gravat, però servirà perquè els fans el vegin acompanyat de la seva parella per primera vegada a televisió.