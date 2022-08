Nacho Palau anuncia que pateix càncer de pulmó

Nacho Palau acaba d’anunciar que pateix càncer de pulmó, un problema de salut que li arriba als 51 anys i en un moment molt complicat. L’exparella de Miguel Bosé va haver de ser ingressat a l’hospital per una reacció al·lèrgica que deien que li havia causat problemes respiratoris, el que va motivar que comencessin a fer-li proves. Ha estat gràcies a això que han pogut saber que pateix aquesta malaltia greu, tal com ell mateix ha confirmat en un comunicat que ha compartit en el seu perfil d’Instagram.

“Ja puc confirmar després de moltes proves mèdiques que estic passant un càncer pulmonar que fins ara no tenia nom ni tractament, el que començaré immediatament. Sento haver estat desconnectat últimament, però em sento optimista, amb ganes de viure i superar aquesta malaltia. No sé com agrair tantes mostres d’estima que he rebut aquests últims mesos de tantíssima gent i us asseguro que sereu una part fonamental en la meva recuperació”.

“Gaudiu dia a dia dels nostres éssers estimats, de totes les coses maques que ens ofereix la vida, de riure, compartir, fer una abraçada i un somriure. Recordeu que sempre les coses més simples són les que ens fan més feliços”, prossegueix en un escrit que ha preocupat moltíssim els seus seguidors.

Nacho Palau anuncia que pateix càncer | Instagram

Nacho Palau suma un altre problema en una època molt complicada

Un munt de seguidors han omplert la publicació de missatges d’ànims, així com també ho han fet altres companys de televisió. El seu pas per Supervivientes ha demostrat que el noi no travessa una bona època, encara que ara volia aprofitar els diners que havia guanyat per iniciar un negoci amb la seva nova parella. El judici contra Miguel Bosé per provar que els quatre fills que tenen són germans el va deixar sense diners ni forces. Ara semblava que tornava a somriure quan la vida li ha posat aquest entrebanc per endavant. L’escultor assegura que se centrarà en el tractament i la seva recuperació, el que més li importa actualment.