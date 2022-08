Maite Galdeano pateix càncer de sang: “Pot morir en qualsevol moment”

Maite Galdeano pateix càncer de sang, una malaltia greu que tindria en estat avançat tal com acaba d’anunciar la seva filla. Sofía Suescun protagonitza la portada de la revista Lecturas, en la que mostra la casa d’un milió d’euros que s’ha construït en una urbanització de Madrid. En ella viu amb la mare, amb qui van participar juntes al Gran Hermano en què es van fer famoses.

“Ara mateix estic preocupada per la salut de la mare perquè té un càncer a la sang i pot morir en qualsevol moment. El dolor de la meva mare és molt traïdorenc perquè li pot donar un trombe de sobte sense avisar… El té des de fa 15 anys. Li van diagnosticar molt jove, quan només tenia 37 anys, però no ho havia dit públicament fins ara”, assegura.

Sofía Suescun i Maite Aldeano a Gran Hermano | Telecinco

Sofía Suescun reconeix que està molt preocupada per la mare

Sofía i Maite s’han dit de tot a televisió, però sempre s’han mantingut unides: “La meva mare és el meu tot. No he volgut pensar més del compte en aquest càncer perquè em cauria el món a sobre… Em quedaria molt sola si li passés alguna cosa i no m’imagino una vida sense ella”. A Maite Galdeano la vam poder veure a Sálvame el passat dilluns, moment en què es mostrava tan extravertida i esbojarrada com sempre sense que ningú no sospités que està tan greument malament.

Sofía Suescun anuncia que la mare té càncer | Lecturas

Ara mateix, la jove ha abandonat la televisió per centrar-se en la feina a Instagram. Molts es pregunten per què i ella mateixa en revela el motiu principal: “A les xarxes socials estic guanyant infinitament més diners que a televisió, però no em tanco les portes a tornar-hi si un projecte m’agrada”. Es mostra orgullosa d’haver invertit molt bé els diners que ha guanyat al llarg de la seva carrera, ja que ara pot viure tranquil·la.