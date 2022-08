Shakira, exageradament decaiguda en una reaparició molt impactant

Shakira ha reaparegut públicament per primera vegada des que es confirmés la relació de Gerard Piqué i Clara Chia. Ho ha fet en un parc de Miami, espai en què les càmeres l’han captat acompanyada dels seus dos fills. Les imatges parlen per si soles, ja que es veu la cantant visiblement trista i decaiguda mentre estan asseguts i passejant a poc a poc.

El programa de Ana Rosa ha convidat una experta en comunicació no verbal perquè analitzés les fotografies, el que podria donar més informació sobre l’estat de l’artista: “Shakira està passant per un període de tristesa màxima. Això també ho mostra en el fet que no vagi molt arreglada quan ella controla molt la imatge estètica, això és habitual en les persones que estan destrossades. Les bosses que se li veuen podria respondre a alguna medicació que podria estar prenent per reduir el nivell d’estrès”.

Video de shakira y sus hijos en el parque pic.twitter.com/MCvENhbH0p — Idek (@LovelyYou42) August 22, 2022

Shakira destrossada mentre Gerard Piqué es mostra feliç i enamorat

A més a més, la dona s’ha atrevit a dir que creu que Shakira s’ha volgut deixar veure per mostrar aquest estat d’ànim i deixar Gerard Piqué en evidència, ja que a ell se l’ha vist ballar i fer un munt de petons a la nova nòvia en públic. I en què es basa? En analitzar l’anatomia de la cara de la cantant: “Té bastant armada la zona del pensament intel·lectual, per la qual cosa té un pensament concret en ment. Els seus ulls ens parlen d’algú crític i amb temperament que té”.

Shakira, gravada en un parc amb els nens | Telecinco

La cantant ha aparegut visiblement trista | Telecinco

Certament aquestes imatges contrasten molt amb les que s’han compartit de Gerard Piqué el passat cap de setmana, quan el van veure en el concert de Dani Martín amb la nova nòvia, el germà i els pares. Els dos membres de la parella tenen una actitud totalment diferent davant d’aquesta ruptura, això queda clar. Ara caldrà veure si el futbolista capta la indirecta i deixa de mostrar-se tan feliç en públic davant de les càmeres.