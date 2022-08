Shakira, “encesa d’ira” per les fotos de Gerard Piqué i la nòvia

Gerard Piqué i Shakira van anunciar la seva separació a principis del mes de juny, una notícia que s’esperava després de dies de rumors d’infidelitat per part del futbolista blaugrana. Després de 12 anys junts i dos fills en comú, el barceloní li deia a la cantant que s’ha desenamorat d’ella i que volia el divorci. En el fons, sembla clar que també afectava que hagués començat a conèixer més íntimament una jove de 23 anys a qui havia contractat en una de les seves empreses.

Ben aviat es va dir que la noia l’estava pressionant per fer pública una relació que vindria d’enrere, el que sembla que s’ha demostrat aquest cap de setmana en la presentació oficial de la parella. Amb la boca ben oberta es quedava tothom en mostrar-se a televisió unes imatges que mostraven Gerard Piqué i Clara Chia abraçats i fent-se petons en públic en un concert en el que també estaven els pares del futbolista. Amb això, queda oficialitzada una relació que no deu fer massa gràcia a Shakira… qui, de fet, sembla que hauria decidit castigar Gerard Piqué.

Shakira reapareix visiblement trista | Europa Press

Shakira, enfadada amb Gerard Piqué per haver trencat el pacte

I com ho farà? Cal recordar que tots dos estan enfrontats per la custòdia dels nens, ja que Shakira se’ls vol endur a Miami i Gerard no vol permetre-ho. Està previst que al setembre donin llu verda per començar els tràmits d’una denúncia que acabarà en judici. Les coses podrien haver estat amistoses, però El programa del verano assegura que les imatges de Gerard Piqué amb la nova nòvia ho han canviat tot. Shakira està “molt enfadada” perquè en un principi haurien acordat que cap dels dos no apareixeria públicament amb nova parella fins un any després d’haver signat el divorci. El futbolista no ha complert aquesta part del tracte i ella s’hauria “encès d’ira“.

“Shakira no està portant gens bé la separació perquè estava molt enamorada i aquestes imatges amb l’altra noia l’han enfadat molt. Aquesta és una exhibició que l’incomoda i que pot enterbolir encara més l’ambient abans de l’imminent judici en què es veuran les cares. A partir d’ara, ella li posarà les coses més difícils perquè ha trencat el pacte al que van arribar després de la ruptura”, ha confirmat una amiga íntima de la cantant.

El programa de Telecinco insisteix en què Shakira ja era coneixedora de les infidelitats de Piqué, però que sempre li perdonava perquè se l’estimava. Veure que amb aquesta noia la cosa anava més enllà d’un caprici ho va canviar tot, una infidelitat que finalment va posar punt final a un matrimoni a la corda fluixa des de feia temps.