Gerard Piqué, pressionat per l’amant: “Vol fer pública la relació”

Gerard Piqué hauria estat el principal interessat en comunicar públicament la separació de Shakira. Les primeres informacions l’acusaven directament d’haver estat infidel a la cantant colombiana amb una jove barcelonina de 22 anys. A poc a poc s’han anat filtrant més detalls sobre ella, fins al punt de poder veure-li la cara en un retrat molt fidedigne. L’han descrit com una noia “rossa, guapa i operada” que tindria certa semblança amb Shakira físicament parlant i que treballaria de cambrera i hostessa d’esdeveniments. La setmana passada, diversos testimonis van assegurar que el futbolista s’havia deixat veure amb ella per primera vegada en un municipi de la costa. Doncs bé, avui s’han sabut més detalls sobre com és la relació entre ells.

Informalia té clar que la intenció del defensa blaugrana és “convertir aquesta noia en la seva Georgina“, tot fent referència a la dona de Cristiano Ronaldo. En el cas de la madrilenya, ella era treballadora d’una botiga fins que el futbolista va començar a sortir amb ella i, per tant, ella va fer-se multimilionària i mundialment famosa. Sembla que la relació entre Gerard Piqué i la jove C. C. és cada vegada més estable. De fet, expliquen que la noia li hauria demanat que li demostri que està implicat en aquesta aventura i que aquest seria el motiu pel qual haurien passat el dia junts sense amagar-se massa.

Una font molt propera a Shakira revela que aquesta nova relació de Gerard Piqué és molt formal: “Ell està molt enganxat a aquesta noia i ella està enamoradíssima d’ell. Ara bé, ella li hauria deixat molt clar que si volia continuar amb aquesta relació haurien d’abandonar el secretisme i deixar de veure’s d’amagat“. Amb això vol dir que estaria pressionant perquè el futbolista faci oficial aquesta relació? Queda clar que amb aquest gest ella es faria encara més famosa, d’això no hi ha cap dubte.

Gerard Piqué i la cambrera de 22 anys tindrien una relació més estable del que es pensava | Youtube

L’amant de Gerard Piqué, “senzilla i guapa”

Un altre detall que han tret a la llum és que el capità del Barça estaria sent “molt generós econòmicament parlant” amb la noia. Sembla obvi que ell deu tenir molts més diners que ella, el que aprofitaria per convidar-la a restaurants cars i fer-li bons regals. No volen deixar caure que ella sigui una interessada ni molt menys, per això: “Es comenta que ella té menys aires de grandesa i no pretén ser tan protagonista. És una noia molt normal, senzilla i molt guapa“.

De moment estarien centrats en gaudir d’aquestes primeres setmanes de relació sense la pressió de la relació amb Shakira, la que ja tothom sap que està trencada: “La parella fa plans d’escapada amb un altre futbolista, Riqui Puig, i la seva xicota. Les dues noies són molt amigues i es coneixen des de fa anys“.

El carrer Tuset de Barcelona, epicentre del seu amor

Les primeres informacions sobre l’amant de Gerard Piqué deien que la noia era hostessa d’esdeveniments. Poc després es va saber que compaginava aquella feina amb la de cambrera, la que en realitat era la seva ocupació principal. La noia treballaria en un dels locals de moda del carrer Tuset de Barcelona, una de les zones més elegants per sortir de festa en la zona alta de la ciutat. Allà s’haurien conegut el futbolista i la noia que l’hauria captivat, en un local al que ella no ha tornat des que va filtrar-se el nom. El futbolista era un dels habituals dels reservats del bar de copes, d’igual manera que també s’ha vist per allà a cantants exitosos com Rauw Alejandro.