Shakira, en un compromís per la reunió familiar dels Piqué

Gerard Piqué i Shakira es troben en una situació difícil des que es confirmés la separació. Només s’han deixat veure junts en una ocasió des de llavors, un viatge familiar en què es va demostrar que pràcticament no es parlen i que ni tan sols volen compartir el jet privat. Ahir mateix sortia a la llum que la cantant colombiana s’està plantejant aixecar un mur que separi casa seva amb la dels sogres, que fins ara estaven connectades. La tensió ha de ser evident, tenint en compte que diuen que també voldria dividir les zones comunes per evitar trobades incòmodes.

La situació es complica en els pròxims dies, ja que Shakira estava convidada a un esdeveniment familiar al que ara sembla que no voldria anar. El germà petit de Gerard Piqué, en Marc, té previst casar-se un d’aquests caps de setmana de juny. Vanitatis explica que contraurà matrimoni amb la seva xicota de tota la vida, una jove barcelonina “de bona família“. Els preparatius van començar fa mesos, en un moment en què comptaven amb la presència de la cunyada.

De fet, Shakira sempre ha tingut una relació molt bona amb els pares de Gerard Piqué. Diverses fonts asseguren que tenia molta complicitat amb Montserrat Bernabeu, amb qui ara s’hauria distanciat per culpa de la separació. Els convidats a la boda de Marc Piqué donaven per fet que podrien conèixer l’estrella, però finalment sembla que hauria declinat la invitació per evitar muntar un espectacle: “Els hi han dit que s’oblidin de la seva presència perquè no anirà a la boda, que hauria d’haver-hi un miracle. De fet, no creuen ni que sonin les cançons”. La cantant ha format part d’aquesta família més d’una dècada, encara que s’entén que hagi optat per retornar la invitació i evitar acudir-hi per restar protagonisme als nuvis.

El germà de Gerard Piqué es casa aquest estiu | Europa Press

A què es dedica Marc Piqué?

Gerard i Marc Piqué sempre han estat molt units, dos germans que s’han mostrat suport mútuament al llarg dels anys. A què es dedica el petit de la família? Va estudiar Química a Sarrià i és conseller d’una empresa dedicada a la programació, una feina que compagina amb la faceta d’empresari. Expliquen que és apoderat d’una de les empreses més importants del germà, de la que en depenen moltes altres. A més a més, és administrador únic de dues d’aquestes societats i té càrrecs en sis empreses diferents.