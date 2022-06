Gerard Piqué es deixa veure amb l’amant per primera vegada

Gerard Piqué és un home lliure -sentimentalment parlant- ara mateix. Des que es confirmés la separació de Shakira, que tothom està pendent de la seva presumpta relació amb una cambrera de 22 anys. Laura Fa i Lorena Vázquez, les dues periodistes catalanes que han tret a la llum la infidelitat del futbolista, han donat més detalls al respecte aquest dimecres a Mamarazzis, el podcast que tenen a El Periódico. Quin és el titular? Que Gerard Piqué i l’amiga van deixar-se veure junts en una localitat de la costa catalana el passat dijous: “La noia és més especial per a ell del que nosaltres ens imaginàvem”.

Alguns testimonis haurien vist Gerard Piqué i l’amant en una actitud “còmplice i tendre” durant la matinada de dijous passat. Estaven a dins del cotxe del futbolista cap a la una de la matinada, moment en què se’ls hauria vist sense cap mena de dubte. Una fotografia d’aquest moment es pagaria a preu d’or, però sembla que de moment no s’ha aconseguit.

La noia, mentrestant, ha deixat la feina en publicar-se el nom del local en què treballava: “El seu entorn la vol protegir i Gerard Piqué també. Desconeixem la naturalesa de la relació, però sí que sabem que és prou important per al jugador per no ser vistos junts. Això ens fa pensar que la relació continua i que ella seria més important del que se suposava en un principi”.

Lorena Vázquez dona més detalls de Gerard Piqué i l’amant | Instagram

Shakira, tensa i incòmoda amb els sogres

Shakira intenta continuar amb la seva vida mentrestant, encara que la pressió mediàtica no ho faci fàcil. La cantant no ha volgut pronunciar-se sobre la ruptura i sembla que, de moment, continuarà immersa en aquest hermetisme. Ara bé, això no ha impedit que surti a la llum algun dels problemes als que s’estaria enfrontant ara mateix. Un d’ells? Viure tan a prop dels sogres, el que s’estaria fent molt incòmode.

Expliquen que Gerard Piqué i Shakira van construir la casa familiar en una urbanització molt luxosa d’Esplugues de Llobregat, en un terreny gegant que van dividir en tres finques: la seva, una per als pares de la colombiana i una altra per als pares del capità del Barça. Les tres cases estarien comunicades entre elles per diferents accessos, el que fins ara els anava bé.

Primera imatge de Shakira després de la separació | Europa Press

En separar-se, però, Shakira hauria començat a sentir-se molt incòmode en tenir els pares de l’ex tan a prop: “La cantant està valorant seriosament incomunicar una casa amb una altra perquè ja no és la seva família i vol dividir les parts comunes. El recinte és molt gran, però certament no deu ser agradable trobar-te amb els antics sogres quan la relació de parella no travessa els seus millors moments. De fet, hi ha molta tensió i fredor… La relació deu ser molt dolenta perquè vulgui aixecar parets amb els avis dels fills. I un altre dels problemes és la piscina, ja que fins ara la compartien les tres cases perquè és molt gran”.

La situació no és gaire fàcil, això queda clar, i el problema principal és que costarà trobar una solució que agradi a tothom. El més fàcil seria que marxessin d’allà els pares de Gerard Piqué, però tampoc no els pot forçar a abandonar la casa en què han viscut aquests darrers anys. La teoria amb més pes diu que Shakira estaria valorant marxar a viure a Miami amb els nens, un canvi de vida radical que costarà que pugui prendre perquè el futbolista no estaria d’acord amb la marxa dels petits.