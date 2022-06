L’ex de Gerard Piqué reacciona a les crítiques en un vídeo contundent

Núria Tomás és l’exparella de Gerard Piqué més famosa. La filla del propietari dels pernils d’Enrique Tomás sortia amb el futbolista quan aquest va conèixer Shakira, el que va derivar en la seva ruptura. Aquesta setmana s’està parlant de la separació del català i la colombiana, un moment que ella ha aprofitat per publicar un docusèrie sobre la seva vida. Com era d’esperar, molts detractors han aprofitat per acusar-la d’estar-se aprofitant de la mala situació de l’ex per fer diners… mentre que d’altres han arribat a dir que podria ser ella una de les pretendentes del defensa. Li han dit de tot en un moment especial per a ella, ja que l’estrena ha coincidit amb el naixement del seu segon fill.

Ara que ha rebut l’alta hospitalària, la catalana ha publicat un vídeo en el que es defensa davant l’allau de crítiques i comentaris negatius que ha rebut: “Ara que he pogut gaudir del núvol del meu segon part necessito expressar-me pel que ha passat en les últimes setmanes. Ha estat una persecució sistemàtica cap a mi mentre m’ingressaven a l’hospital. Un horror“.

“Vull donar les gràcies als mitjans que us heu limitat a transmetre que havia llançat justament una sèrie en aquest moment sense jutjar, així com als seguidors que m’heu desitjat tantes coses bones i que no m’heu mencionat res de tot això. Us agraeixo el respecte. I als gairebé 16.000 seguidors nous que he tingut aquestes setmanes, dir-vos que si heu arribat a aquest compte perquè us han dit que he fet una sèrie en la que parlo d’una relació que vaig tenir fa 12 anys, doncs no ho trobareu. Em sabria greu que paguéssiu perquè us decebreu“.

L’ex de Gerard Piqué, enfadada per la polèmica | Instagram

L’ex de Gerard Piqué reconeix que parlarà d’ell a la docusèrie

La influencer reconeix que tractarà el tema, per això: “A la sèrie parlo sobre ell però només dos minuts, en el primer capítol. I si ho faig és com a context, ja que també hi parlo d’altres parelles que em van afectar molt. Forma part de la meva vida, d’igual manera que jo de la seva. Per això es parla del tema públicament. Mai no he parlat i el que dic en aquell capítol és amè, no hi ha tafaneria“, ha assegurat.

Núria Tomàs s’ha defensat en assegurar que és “absolutament fals” que hagi aprofitat la separació de Gerard Piqué per tenir més expectació mediàtica: “Això va començar fa uns sis mesos i, de fet, l’anàvem a publicar el mes passat. Per mi culpa es va retardar tot perquè no arriba a tot i no podia corregir els capítols a temps. Al final ha coincidit amb la notícia de la meva exparella, la que jo no sabia que estava passant. Ho estava deixant tot tancat per poder parir tranquil·la i aquest era un dels projectes que havia de tancar”. Caldrà veure si ha convençut amb aquesta justificació i si la situació l’ajuda a tenir més teleespectadors.