Novetats de Shakira després d’un dies desapareguda: “Tranquil·la i animada”

Shakira i Gerard Piqué tenen tots els paparazzi a sobre des que confirmessin la separació. La parella va coincidir a la República Txeca en un partit de beisbol del fill gran, l’únic moment en què s’han deixat veure junts… encara que cadascú es va col·locar en una punta del camp i ni tan sols van tornar en el mateix jet privat. Sembla clar que les coses entre ells no han acabat gaire bé, el que fa que els rumors d’infidelitat que envolten el futbolista blaugrana s’accentuïn encara més.

Els fotògrafs fan l’impossible per aconseguir fotografies dels protagonistes de la ruptura més mediàtica de l’any. A Gerard Piqué l’han vist a València, ciutat a la que es traslladava durant unes hores per assistir a una reunió professional. El capità del Barça no ha volgut fer declaracions sobre la seva vida privada, però des del seu entorn deixen clar que està “molt molest” amb tot el que s’està dient sobre ell.

La premsa el veu entrar i sortir del pis de solter sense immutar-se davant la seva presència. Fa com si res i no respon cap de les preguntes que li fan. De moment opta per mantenir-se en silenci i esperar que es calmin les coses.

Shakira reapareix després d’uns dies desapareguda

La cantant ha estat desapareguda aquest cap de setmana, uns dies en què ha optat per desconnectar de l’huracà mediàtic en què s’ha vist immersa. Fonts del seu entorn asseguren a Europa Press que la cantant colombiana està “tranquil·la, animada i centrada en els fills”. El seu germà Tonino s’ha trobat els reporters a la porta de casa, als qui ha revelat que Shakira està bé.

Poc després, l’artista ha acabat apareixent públicament. Els fotògrafs l’han vist a dins del cotxe amb el germà i els fills, el que demostra que torna a estar per Barcelona i que continua amb la rutina habitual. Shakira està intentant acostumar-se a la nova vida com a soltera, en la que no fa més que rebre informacions noves sobre les festes i les presumptes infidelitats que hauria comès el pare dels seus dos nens. El que queda clar, però, és que la família està al seu costat en aquests moments tan complicats.