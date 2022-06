Gerard Piqué, molt enfadat per les declaracions de la família de Shakira

Gerard Piqué ha estat assenyalat com el culpable en la separació de Shakira. Les primeres informacions l’acusaven directament d’haver estat infidel a la mare dels seus fills, la teoria amb més pes si analitzem els detalls que podrien haver-los portat a aquesta situació. Cap dels dos protagonistes no s’ha pronunciat al respecte, en considerar que n’hi ha prou amb el breu comunicat que van emetre per confirmar que s’estaven separant. Després de dotze anys junts i dos nens en comú, han començat a fer vides separades amb l’expectació mediàtica que això suposa. No es parla d’una altra cosa, el que tindria fart el futbolista.

Des del diari ABC diuen que el català estaria “molt molest” amb les declaracions de la família de Shakira. Cal recordar que la germana de la cantant va reconèixer públicament que s’esperaven que s’acabessin separant. Com era d’esperar, a Gerard Piqué no li hauria agradat gens aquest comentari. El pare de la cantant, poc després, reconeixia davant les càmeres que la seva filla travessa un moment “molt complicat” i que li costa estar bé. Tot això aniria en contra del codi que hauria signat la parella, el que els impediria parlar del tema per evitar fer mal a la imatge pública de l’altra.

Lucila Mebarak ha hablado con Laura Fa: "La separación es algo que ya nos esperábamos"https://t.co/I8WHJAMwxx — Deluxe (@DeluxeSabado) June 5, 2022

El defensa blaugrana estaria demanant a tot el seu entorn que recalquessin que és mentida tot el que s’està dient, que no té una vida sexual tan activa com s’està fent creure: “Us penseu que ell està tot el dia amb una i una altra?”, el defensen des del seu entorn. De moment, la presumpta amant de qui més s’està parlant s’anomena Carmen i té 22 anys: una cambrera que el català hauria contractat com a hostessa d’una de les seves empreses.

Més informació sobre l’agitada vida nocturna de Gerard Piqué

Sálvame no es creu aquestes justificacions i ha continuat investigant per una altra banda. També són molts els testimonis que asseguren que Gerard Piqué surt de festa molt sovint i que acostuma a gastar-se més de 2.000 € cada vegada que el veuen en una discoteca. S’hauria convertit en un habitual d’un parell de locals de la zona alta de Barcelona, encara que també l’haurien vist freqüentar una discoteca de Salou.

En el programa d’aquest dilluns, de fet, han donat detalls d’una nit de festa que hauria compartit amb dos companys d’equip i amb dues famoses molt conegudes a Telecinco. De qui parlem? De Fani i Gal·la, dues de les estrelles de La isla de las tentaciones. Gerard Piqué hauria acudit al local nocturn amb Riqui Puig i Jordi Alba, amb els qui van ocupar un dels reservats de la discoteca. Les concursants del reality s’haurien unit a la seva petita festa privada i ara han afirmat que la reunió va traslladar-se a l’hotel en el que s’allotjaven els futbolistes.

Shakira i Gerard Piqué estarien separats des de fa tres mesos | Europa Press

Shakira, mentrestant, aïllada i entre llàgrimes

I mentre Gerard Piqué gaudeix de l’oci nocturn català i trasllada el seu enuig per les declaracions de l’excunyada, Shakira opta per mantenir un perfil més discret i no fer parlar. Des que es fes oficial la separació només l’hem vist acompanyada dels fills mentre els acompanya a l’escola o a les activitats extraescolars que realitzen. Diverses fonts diuen que ha abandonat Barcelona temporalment i que està passant uns dies en família en un xalet que es troba en plena natura.

El que no hauria pogut evitar seria que la captessin entre llàgrimes a la sortida d’una església. El seu pare, de fet, va reconèixer davant dels periodistes que Shakira “ho està passant malament”. Dues maneres d’afrontar una separació i tots els comentaris que se n’han derivat.