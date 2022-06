Shakira investiga les festes de Gerard Piqué per quedar-se la custòdia

La separació de Gerard Piqué i Shakira estaria a punt d’entrar en una nova fase. Des que es confirmés que han decidit fer vides separades, que la premsa rosa va boja intentant aconseguir més informació al respecte. Molts creuen que s’iniciarà una autèntica guerra entre ells per la custòdia dels nens, un tema que de moment tenen en pausa però que podrien engegar d’aquí a pocs dies.

La clau de tot plegat és el desig de Shakira de marxar a viure fora d’Espanya. Diverses fonts asseguren que l’exitosa cantant colombiana vol traslladar-se a Miami amb els dos fills que té amb Gerard Piqué, ja que és allà on més feina té. Vol argumentar que ja va fer l’esforç de venir a viure a Barcelona pel futbolista, una ciutat en la que ha residit durant més de 10 anys.

Ara que té l’oportunitat de marxar, la vol aprofitar. A Miami té una mansió de quinze milions d’euros, un altre argument per voler fer aquest canvi de vida. El problema són els nens, és clar. El futbolista blaugrana no està disposat a què l’ex se’ls emporti a viure tan lluny, ja que la seva feina al Barça li impediria poder agafar avions amb regularitat per anar-los a visitar. És per això que demanarà que s’impedeixi el trasllat dels nens perquè això afectaria greument a la seva relació amb els petits.

La separació de Gerard Piqué i Shakira empitjora | Europa Press

Shakira, disposada a tot per quedar-se amb la custòdia dels nens

Davant d’aquestes dues posicions contraposades, el més probable és que hagi de ser un jutge qui decideixi què passa. Mentrestant, cadascun d’ells intenta guanyar punts per tenir més arguments durant el judici. Què ha començat a fer Shakira per intentar guanyar aquesta batalla? Contractar un investigador perquè vigili les sortides nocturnes de Gerard Piqué. Així ho assegura Informalia, que treu a la llum una informació bomba que pot empitjorar encara més les coses entre ells.

L’objectiu de Shakira amb aquesta vigilància seria demostrar que no pot seria bo que un home amb aquesta vida nocturna tan activa acabés tenint la custòdia completa dels nens. En cas de ser cert, seria un autèntic escàndol que hagi recorregut als serveis d’un investigador privat per deixar en evidència el seu ex, qui opta per deixar-se veure amb la noia amb qui es diu que té relació especial. També fonts properes al defensa asseguren que hauria posat en mans dels seus advocats la defensió de la presumpta amant, una cambrera de 22 anys a qui vol protegir de la premsa rosa i els parazzi que estan intentant captar una primera foto que es vendrà a preu d’or. De moment no ha sortit publicada cap imatge, però és probable que això acabi passant aviat i és per això que el català vol estar preparat.

Shakira aixeca un mur per separar la casa de la dels sogres

La setmana passada coneixíem una notícia bomba que evidencia com de complicada és aquesta situació. Shakira i Gerard Piqué van comprar-se un xalet increïble a Esplugues de Llobregat amb un terreny tan gran que van construir-hi dues cases adjacents, una per als pares de Shakira i una altra per als del defensa.

Ara que la parella s’ha separat, sembla que a la cantant no li faria massa gràcia tenir tant a prop als sogres. De fet, li resultaria molt incòmoda anar-se’ls trobant a les zones comunes que comparteixen les tres finques. Quina solució ha trobat davant d’aquest inconvenient? Segons diversos mitjans, hauria aixecat un mur per trencar la connexió entre les dues cases. No vol que la casa dels sogres continuï connectada a la seva i és per això que hauria eliminat l’accés que les unia.