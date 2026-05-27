Alexandre Rosell, Sandro, expresident del Barça i acusat en set processos judicials que han acabat en absolució o arxiu, tot i romandre gairebé dos anys en presó preventiva, torna a aparèixer a l’Audiència Nacional. En concret, en les diligències 150/2025 del Tribunal Central d’Instància número 5 de l’Audiència Nacional, que investiguen una presumpta trama del PSOE per torpedinar els casos judicials i policials que assetgen el PSOE.
Un cas que ha provocat l’entrada i escorcoll de la seu estatal del PSOE aquest dimecres a la recerca de documentació de la suposada trama liderada per Santos Cerdán i coordinada per Leire Díez per obtenir informació compromesa de jutges, fiscals i policies que investigaven el PSOE i el govern de Pedro Sánchez.
L’entrada a la seu dels socialistes, segons la resolució que ho ordena de 50 pàgines i a la que ha tingut accés El Món, implicava també obtenir informació del registre de visites i agendes dels dirigents durant el període comprès entre el 26 d’abril de 2024 al 21 de maig de 2025. De fet, el jutge encomana als agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO), comprovar si hi ha uns noms concrets. Entre aquests ressalta el de l’expresident de Barça.
Rosell i la policia patriòtica
Rosell, precisament, va interposar dues querelles contra la policia patriòtica i contra la jutgessa Carmen Lamela que va ordenar el seu ingrés a la presó, on va romandre gairebé dos anys per just a l’inici de la vista oral, el febrer de 2019 va quedar lliure. Rosell sempre ha denunciat que va ser víctima de la policia patriòtica i així ho ha explicat en qualsevol ocasió pública on ha tingut oportunitat d’explicar-se. De fet, diversos àudios i agendes del comissari jubilat José Manuel Villarejo, acrediten que va ser un objectiu de l’operació Catalunya.
El jutge vol acreditar si Rosell va celebrar alguna reunió amb el PSOE perquè en el sumari consten contactes amb Javier Pérez Dolset, amb qui hauria compartit objectiu -com a víctimes de la claveguera política amb el PP al poder- va tenir relació amb la suposada trama del PSOE. Per això, ha demanat si consta en el registre de visites i si hi consta la “informació sobre el motiu i la raó de la visita, la identitat del càrrec del partit responsable de la recepció, així com qualsevol altra informació continguda a la base de dades, el registre o el sistema de control d’accés”.