La Fiscalia Anticorrupció no ha sol·licitat al jutge l’ingrés a la presó de l’exmilitant socialista Leire Díez, que quedarà en llibertat després de ser detinguda dimecres passat. El ministeri públic sí que ha demanat la retirada del passaport i ara és el jutge de l’Audiència Nacional Antonio Piña qui decreti les mesures cautelars. La fiscalia tampoc ha demanat presó per als altres dos detinguts, l’empresari Antxon Alonso – soci de Santos Cerdán a l’empresa Servinabar 2000– i l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), Vicente Fernández.
Segons explica l’Agència Catalana de Notícies, Leire Díez no ha declarat perquè no s’ha pogut preparar la declaració perquè la causa està sota secret de sumari i no hi ha informació fonamental. Aquestes mateixes fonts haurien apuntat que l’expresident de la SEPI sí que ha declarat per defensar la seva innocència, negant els fets que se li imputen.
Cas sota secret de sumari
Els detalls de la investigació no poden publicar-se, en declarar-se sota secret de sumari, i la informació que hi ha sobre el cas és bastant poca. En tot cas, se sospita que l’exmilitant socialista i els altres dos detinguts formarien part d’una trama de corrupció que operava des del 2018, poc després de començar el periple del PSOE a la Moncloa. Les detencions arriben en paral·lel a l’escorcoll en diferents seus institucionals, entre elles Correus o el Ministeri de Transició Ecològica.
La investigació se suma altres escàndols ja coneguts que assetgen Pedro Sánchez. Especialment sonades han estat les detencions dels últims dos secretaris d’organització socialistes, José Luis Ábalos i Santos Cerdán. En les darreres hores, diferents casos d’assetjament masclista contra alguns dirigents socialistes també han posat Sánchez entre l’espasa i la paret.