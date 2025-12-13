La Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado al juez el ingreso en prisión de la exmilitante socialista Leire Díez, que quedará en libertad tras ser detenida el pasado miércoles. El ministerio público sí ha pedido la retirada del pasaporte y ahora es el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña quien decretará las medidas cautelares. La fiscalía tampoco ha pedido prisión para los otros dos detenidos, el empresario Antxon Alonso – socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar 2000 – y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández.

Según informa la Agència Catalana de Notícies, Leire Díez no ha declarado porque no se ha podido preparar la declaración debido a que la causa está bajo secreto de sumario y no hay información fundamental. Estas mismas fuentes habrían apuntado que el expresidente de la SEPI sí ha declarado para defender su inocencia, negando los hechos que se le imputan.

La exmilitante socialista Leire Díez, hace unos meses en una rueda de prensa en Madrid | Foto de Carlos Lujan / Europa Press

Caso bajo secreto de sumario

Los detalles de la investigación no pueden publicarse, al declararse bajo secreto de sumario, y la información que hay sobre el caso es bastante escasa. En todo caso, se sospecha que la exmilitante socialista y los otros dos detenidos formarían parte de una trama de corrupción que operaba desde 2018, poco después de comenzar el periplo del PSOE en la Moncloa. Las detenciones llegan en paralelo al registro en diferentes sedes institucionales, entre ellas Correos o el Ministerio de Transición Ecológica.

La investigación se suma a otros escándalos ya conocidos que acosan a Pedro Sánchez. Especialmente sonadas han sido las detenciones de los últimos dos secretarios de organización socialistas, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. En las últimas horas, diferentes casos de acoso machista contra algunos dirigentes socialistas también han puesto a Sánchez entre la espada y la pared.