Las explicaciones que ha dado Pedro Sánchez este lunes por la mañana han sido insuficientes, tanto para la oposición como para los mismos socios de gobierno del presidente socialista. En la rueda de prensa para hacer balance del año, Sánchez ha dejado claro que tiene intención de agotar la legislatura, a pesar de los casos de corrupción que rodean al PSOE. Para el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, las explicaciones en torno a los casos de machismo y supuesta corrupción han sido «insuficientes«.

Desde Sumar consideran que es necesaria «una remodelación profunda» del ejecutivo español y también «un cambio de rumbo» que permita «relanzar la legislatura», aunque no ha señalado a ningún ministerio en concreto que debería sufrir esta remodelación. “No tengo ningún indicio de que ningún ministro esté afectado por la corrupción, pero es imprescindible relanzar el ejecutivo mediante una crisis de gobierno”, ha explicado Urtasun.

Los principales protagonistas de estos escándalos de corrupción son Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, pero la reciente detención de Leire Díez -conocida como la «fontanera» del PSOE- y el goteo de denuncias por acoso sexual contra dirigentes socialistas, entre los cuales destaca el caso Salazar.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa de balance del año celebrada este lunes en la Moncloa / ACN

La oposición pide elecciones anticipadas

En la rueda de prensa de este lunes, Sánchez también ha mencionado a la oposición actual, a la que ha calificado de ser «la más destructiva, más estéril y más ultra de los últimos tiempos». Por su parte, los dos partidos de la oposición, PP y VOX, han aprovechado para criticar la gestión de Sánchez asegurando que «está llevando a España al precipicio«, comentaba Cuca Gamarra, la vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP. Según Gamarra, el estado solo puede «salvarse» si el presidente convoca unas elecciones anticipadas. Además, desde los populares acusan a Sánchez de encubrir y proteger los supuestos casos de corrupción y acoso sexual.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a reclamar al PP que impulse una moción de censura contra Pedro Sánchez, ya que es necesario poder convocar unas «elecciones inmediatas». Por último, Abascal ha añadido que la comparecencia de Sánchez ha sido «delirante» y ha mostrado que es un «mentiroso».

En su comparecencia, Sánchez ha admitido “errores” en el ámbito del feminismo, aunque ha asegurado que tanto él como el gobierno de coalición están firmemente comprometidos con el feminismo. “Somos la primera organización política que ha decidido afrontar el problema del acoso y abusos con transparencia animando y protegiendo cualquier denuncia”, ha subrayado. “Hemos cometido errores, como todos, pero todos los avances en igualdad se han conseguido bajo gobiernos progresistas”, ha reiterado.